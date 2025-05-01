Мирное соглашение: США и Украина готовы частично согласиться на территориальные требования Кремля, — Келлог

Американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению российско-украинской войны. В то же время Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

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Об этом посланник Дональда Трампа рассказал в эфире канала Fox News.

По его словам, украинская сторона ознакомилась с планом США по завершению войны, представленным в Лондоне, и готова фактически признать свои территориальные потери, однако не юридически. К тому же ставленник Трампа отметил, что речь идет только о территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

США также готовы частично согласиться на территориальные требования, которые ставит Кремль перед сторонами в вопросах достижения прекращения огня.

"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях", — подчеркнул Келлог.

По его словам, украинская сторона готова к прекращению огня "на текущих линиях".

"На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы", — отметил генерал.

Мирное соглашение: что сейчас известно о позициях сторон

30 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует заключать мирное соглашение с Украиной, а не с США. При этом кремлевский чиновник отметил, что украинской стороне нужно признать "территориальные реалии".

29 апреля Песков заявлял о том, что вопросы "легитимности" украинского президента являются вторичными, а интересы по выходу на процесс мирного урегулирования назвал приоритетными.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что Россия летом 2025 года готовит новую атаку со стороны Беларуси и стремится "затянуть войну".

27 апреля издание The Telegraph сообщило, что прекращение огня приближается, однако оно не будет означать победу...

1 мая издание Bloomberg информировало о подписании соглашения по украинским полезным ископаемым между американской и украинской сторонами. Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения и раскрыла его ключевые детали.