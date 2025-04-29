"Хочет затянуть войну": РФ этим летом готовит новую атаку с территории Беларуси, — Зеленский

Россия может готовиться к новому наступлению с территории Беларуси уже этим летом, прикрываясь военными учениями.

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Об этом во время выступления на саммите Триморья заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Посмотрите на Беларусь — этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша?", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к любым вариантам.

"Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с Украиной. Мы искренне благодарны за вашу военную поддержку, и она нам до сих пор нужна, потому что Россия хочет затянуть эту войну. Мы также ценим каждую инвестицию в нашу оборонную промышленность и обещаем: то, что мы строим сейчас, будет защищать не только нас, но и тех, кто инвестирует", — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина готова делиться информацией об угрозах в регионе через разведывательные органы.

Напомним, 28 апреля Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы ликвидировали лиц из высшего командования ВС РФ.

29 апреля Трамп пожаловался на "высокие" требования Зеленского.