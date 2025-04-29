Украинские спецслужбы ликвидировали лиц из высшего командования ВС РФ, — Зеленский

Украинские спецслужбы ликвидировали лиц из числа высшего командного состава российских войск.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Руководитель СВР (Службы внешней разведки, — ред.) доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит", — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что руководитель Службы безопасности Украины доложил о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.

"Также работаем и над следующими санкционными шагами Украины. Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, 25 апреля в Балашихе под Москвой взорвали российского генерала Москалика.

28 апреля нардеп Роман Костенко сообщил, что генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика ликвидировали спецслужбы Украины.