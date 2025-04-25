В Балашихе под Москвой взорвали российского генерала Москалика: детали (видео)

В России в автомобиле был взорван заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба российских Вооруженных сил генерал-майор Ярослав Москалик.

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Об этом сообщает российское издание SHOT.

"Взрыв в Балашихе — автомобиль взорвался во дворе жилого дома. Предварительно, один человек погиб. Взрыв произошел возле дома на бульваре Нестерова. Предварительно, сработало СВП", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погиб "случайный прохожий", которым неслучайно оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик.

"Погибшим от взрыва автомобиля в Балашихе оказался случайный прохожий. Местные жители рассказали, что внутри Volkswagen Golf лежал газовый баллон. Именно он мог взорваться. Также рассматривается версию о заложенном СВУ. На месте работают экстренные службы", — пишет издание.

Взрыв был такой силы, что в соседнем доме вылетели окна. Далее СМИ подтвердили, что в результате взрыва погиб генерал Ярослав Москалик, а заложенную в авто взрывчатку взорвали дистанционно. Она была заложена со стороны левой двери и сработала в тот момент, когда генерал проходил мимо.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом у автомобиля в подмосковной Балашихе и подтвердили, что погиб именно генерал-майор Ярослав Москалик.

Напомним, что двое военных РФ во временно оккупированном Донецке подорвались, пытаясь запустить БПЛА со взрывчаткой. По данным российских медиа, инцидент произошел в Кировском районе города 14 апреля.