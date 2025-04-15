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Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война

Стали жертвой своего же дрона: в Донецке военные РФ подорвались во время запуска БПЛА, — росСМИ

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Фото: РИА Новости | В оккупированном Донецке российские военные подорвались, пытаясь запустить ударный БПЛА

РосСМИ пишут, что двое военных РФ во временно оккупированном Донецке погибли, пытаясь запустить беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. По данным российских медиа, инцидент произошел в Кировском районе города 14 апреля.

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Об этом сообщает 15 апреля российское издание Astra.

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РосСМИ сообщают о гибели двух оккупантов в Кировском районе Донецка
Фото: скриншот

По информации источников издания, двое оккупантов пытались запустить беспилотник со взрывным устройством 14 апреля в Кировском районе на окраине Донецка. Взрывчатка сдетонировала, и оба военных РФ погибли. Источники сообщают, что тела военнослужащих нашли на открытой местности возле улицы Бирюзова.

Информации о пострадавших среди гражданских людей нет.

Комментариев от оккупационных властей по поводу взрыва в Кировском районе на момент публикации материала не было.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны в своем отчете за 14 апреля рассказывали, что россияне привлекают украинских детей на оккупированных территориях к обучению по производству и управлению БПЛА. По данным аналитиков, такие учебные программы ввели для более 10 000 подростков в средних школах и для детей младшего возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для 60 Minutes, опубликованном 14 апреля, сказал, что война будет завершена дипломатическим путем, потому что президент РФ Владимир Путин "не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все".

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 4 апреля рассказала о диверсии с боевиками "Ахмат Восток" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в ходе которой был уничтожен бронеавтомобиль с 10 "кадыровцами" внутри.