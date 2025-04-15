Стали жертвой своего же дрона: в Донецке военные РФ подорвались во время запуска БПЛА, — росСМИ

РосСМИ пишут, что двое военных РФ во временно оккупированном Донецке погибли, пытаясь запустить беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. По данным российских медиа, инцидент произошел в Кировском районе города 14 апреля.

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Об этом сообщает 15 апреля российское издание Astra.

РосСМИ сообщают о гибели двух оккупантов в Кировском районе Донецка Фото: скриншот

По информации источников издания, двое оккупантов пытались запустить беспилотник со взрывным устройством 14 апреля в Кировском районе на окраине Донецка. Взрывчатка сдетонировала, и оба военных РФ погибли. Источники сообщают, что тела военнослужащих нашли на открытой местности возле улицы Бирюзова.

Информации о пострадавших среди гражданских людей нет.

Комментариев от оккупационных властей по поводу взрыва в Кировском районе на момент публикации материала не было.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны в своем отчете за 14 апреля рассказывали, что россияне привлекают украинских детей на оккупированных территориях к обучению по производству и управлению БПЛА. По данным аналитиков, такие учебные программы ввели для более 10 000 подростков в средних школах и для детей младшего возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для 60 Minutes, опубликованном 14 апреля, сказал, что война будет завершена дипломатическим путем, потому что президент РФ Владимир Путин "не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все".

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 4 апреля рассказала о диверсии с боевиками "Ахмат Восток" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в ходе которой был уничтожен бронеавтомобиль с 10 "кадыровцами" внутри.