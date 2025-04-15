Стали жертвою свого ж дрону: в Донецьку військові РФ підірвалися під час запуску БПЛА, — росЗМІ

РосЗМІ пишуть, що двоє військових РФ у тимчасово окупованому Донецьку загинули, намагаючись запустити безпілотний літальний апарат із вибухівкою. За даними російських медіа, інцидент стався в Кіровському районі міста 14 квітня.

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Про це повідомляє 15 квітня російське видання Astra.

РосЗМІ повідомляють про загибель двох окупантів у Кіровському районі Донецька Фото: скриншот

За інформацією джерел видання, двоє окупантів намагалися запустити безпілотник із вибуховим пристроєм 14 квітня у Кіровському районі на околиці Донецька. Вибухівка здетонувала, й обидва військові РФ загинули. Джерела повідомляють, що тіла військовослужбовців знайшли на відкритій місцевості біля вулиці Бірюзова.

Інформації про постраждалих серед цивільних людей немає.

Коментарів від окупаційної влади щодо вибуху в Кіровському районі на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті за 14 квітня розповідали, що росіяни залучають українських дітей на окупованих територіях до навчання щодо виробництва та керування БПЛА. За даними аналітиків, такі навчальні програми запровадили для понад 10 000 підлітків у середніх школах і для дітей молодшого віку.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для 60 Minutes, опублікованому 14 квітня, сказав, що війну буде завершено дипломатичним шляхом, бо президент РФ Володимир Путін "не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все".

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 4 квітня розповіла про диверсію з бойовиками "Ахмат Восток" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, в ході якої було знищено бронеавтомобіль із 10 "кадирівцями" всередині.