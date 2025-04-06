Росія хоче заселити на окупованих територіях 5 мільйонів росіян до 2030 року, — Андрющенко

Російська Федерація планує збільшити кількість населення на тимчасово окупованих територіях України. До 2023 року там планується розселити мінімум 5 мільйонів росіян.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Він розповів, що в Ростові-на-Дону проходить форум "Інтеграція-2025", на якому присутні чиновники РФ та окупаційних адміністрацій. Вони розраховують довести кількість людей на окупованих територіях (за виключенням Криму) до 2030 року до 10 мільйонів.

"На сьогодні реальна чисельність не доходить до 5 млн з великим авансом та натяжкою. Де візьмуть ще 5 млн.+? Правильно — завезуть з Росії", — написав Петро Андрющенко.

За інформацією керівника Центру, гауляйтер Маріуполя розповідає про повернення в місто 329 тисяч маріупольців. Майже така кількість повнолітніх людей жило в місті у 2014 році. При цьому не враховано людей, які залишились в місті, загинув або перебуває в окупації.

"Ну й фінальна цифра. Скільки квартир ВЖЕ визнано безхозними за рішенням суду. 600 квартир. І збираються збільшити це в 5,5 раза. Тут би зв'язати це з 329 тисячами повернувшихся (начебто)", — додав очільник Центру.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначав, що не менш як 30% жителів Маріуполя повернулись в окуповане росіянами місто через відсутність власного житла та перспектив. За його словами, українці розраховували отримати компенсації за втрачене майно, однак механізм для реалізації цього задуму потребує великих коштів.

Нагадаємо, в кінці вересня Росія почала підготовку працівників окупаційних адміністрацій. Навчати "держслужбовців" працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства.