Зневіра та відсутність грошей: 30% маріупольців повернулися в окуповане місто, — мер

За словами Вадима Бойченка, українці розраховували отримати компенсації за втрачене майно, однак механізм для реалізації цього задуму потребує великих коштів.

Не менш як 30% жителів Маріуполя повернулись у окуповане росіянами місто через відсутність власного житла та перспектив. Про це на засіданні секції Асоціації міст України з питань тимчасово окупованих та деокупованих територій повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише "РБК-Україна".

За словами Бойченка, така тенденція спостерігається і в інших громадах на Донеччині. Він зазначив, що люди повертаються через нестачу житлових умов і зневіру в отриманні компенсацій за втрачене майно. Механізм компенсацій працює, але для його реалізації необхідні великі кошти.

"Переважно, це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Люди не мають де жити та не мають можливості відновити ті умови, що були у них до початку повномасштабного вторгнення, через це вони змушені повертатися в окупацію", — розповів голова секції АМУ з питань тимчасово-окупованих та деокупованих громад, мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, спільним завданням для держави та місцевої влади є створення якісного та доступного соціального житла, яке збереже людей в Україні та стане основою для їх повернення з-за кордону.

На сьогодні був запущений перший етап програми "єВідновлення", яким вже скористалися більш ніж 73 тисячі українських сімей — це компенсація за пошкоджене житло. Понад 10 тисяч житлових сертифікатів за другим етапом програми були згенеровані, із них понад 4 з половиною тисячі українських родин вже перетворили свої житлові сертифікати на нове житло.

Важливим елементом у системі відшкодування відіграє Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Не менш важливою його роллю є створення доказової бази для судів та міжнародних трибуналів.

"Реєстр збитків — фундамент для використання міжнародної допомоги та заморожених російських активів на відбудову України. Однак його значення виходить за межі фінансових питань — він захищає правду, яка буде важливою для майбутніх поколінь. Він допоможе відновити права кожного українця, який постраждав від війни", — зазначила голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, без цієї реєстрації Україна ризикує втратити можливість відшкодування та дозволити світу забути про трагедію війни в Україні.

"Справедливість — це не лише компенсація. Це пам'ять, яка не дасть злочинам повторитися", — резюмувала Шуляк.

Наразі у Реєстрі збитків зафіксовано понад 10 тисяч заяв, які стосуються матеріальних прав фізичних осіб. На сьогодні затверджено перелік із 45 категорій, які можуть бути внесені до реєстру.

Нагадаємо, згідно з даними Світового банку, потреба у відновленні за прямими збитками, завданими агресією РФ в Україні оцінюється близько 6,3 трильйона гривень.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як жителі тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на росіян, які не тільки зруйнували їхні будинки у 2022 році, але й демонтували їх після окупації. Тепер ворог зводить нові багатоповерхівки, але вони призначені не для маріупольців.