Разочарование и отсутствие денег: 30% мариупольцев вернулись в оккупированный город, — мэр

По словам Вадима Бойченко, украинцы рассчитывали получить компенсации за утраченное имущество, однако механизм для реализации этого замысла требует больших средств.

Не менее 30% жителей Мариуполя вернулись в оккупированный россиянами город из-за отсутствия собственного жилья и перспектив. Об этом на заседании секции Ассоциации городов Украины по вопросам временно оккупированных и деоккупированных территорий сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пишет "РБК-Украина".

По словам Бойченко, такая тенденция наблюдается и в других громадах Донецкой области. Он отметил, что люди возвращаются из-за недостатка жилищных условий и неверия в получении компенсаций за утраченное имущество. Механизм компенсаций работает, но для его реализации необходимы большие средства.

"Преимущественно, это происходит из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. Людям негде жить и не имеют возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию", — рассказал председатель секции АГУ по вопросам временно-оккупированных и деоккупированных громад, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, общей задачей для государства и местных властей является создание качественного и доступного социального жилья, которое сохранит людей в Украине и станет основой для их возвращения из-за рубежа.

На сегодня был запущен первый этап программы "єВідновлення", которым уже воспользовались более 73 тысяч украинских семей — это компенсация за поврежденное жилье. Более 10 тысяч жилищных сертификатов по второму этапу программы были сгенерированы, из них более 4 с половиной тысяч украинских семей уже превратили свои жилищные сертификаты на новое жилье.

Важным элементом в системе возмещения играет Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины. Не менее важной его ролью является создание доказательной базы для судов и международных трибуналов.

"Реестр убытков — фундамент для использования международной помощи и замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако его значение выходит за пределы финансовых вопросов — он защищает правду, которая будет важна для будущих поколений. Он поможет восстановить права каждого украинца, пострадавшего от войны", — отметила председатель комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, без этой регистрации Украина рискует потерять возможность возмещения и позволить миру забыть о трагедии войны в Украине.

"Справедливость — это не только компенсация. Это память, которая не даст преступлениям повториться", — резюмировала Шуляк.

Сейчас в Реестре убытков зафиксировано более 10 тысяч заявлений, касающихся материальных прав физических лиц. На сегодняшний день утвержден перечень из 45 категорий, которые могут быть внесены в реестр.

Напомним, согласно данным Всемирного банка, потребность в восстановлении по прямым убыткам, нанесенным агрессией РФ в Украине оценивается около 6,3 триллиона гривен.

Напомним, Фокус писал о том, как жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на россиян, которые не только разрушили их дома в 2022 году, но и демонтировали их после оккупации. Теперь враг возводит новые многоэтажки, но они предназначены не для мариупольцев.