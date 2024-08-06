"Два года мы уже бомжуем": жители Мариуполя жалуются на россиян, которые разрушили их дома

Российская пропаганда продолжает показывать фейковое "восстановление" Мариуполя, хотя сами мариупольцы живут практически на улице из-за разрушенного оккупантами жилья.

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Жители временно захваченного Мариуполя жалуются на россиян, которые не только разрушили их дома в 2022 году, но и демонтировали их после оккупации. Теперь враг возводит новые многоэтажки, но они предназначены не для мариупольцев. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

Жители 9-этажных домов на Полтавской, 3, 5 и 7 уже более двух лет ждут, что смогут получить от оккупантов компенсационное жилье. Несмотря на то, что в демонтированных домах люди имели приватизированные квартиры, сейчас они остались на улице.

Мариупольцы хотят огласки ситуации и все больше записывают видео с возмущением, что оккупанты забрали у них жилье, а им теперь "надо только идти на кладбище и прыгать к могиле".

"Два года мы уже бомжуем. С вашими выплатами выжить невозможно", — говорят жители оккупированного города.

В городском совете добавили, что россияне на пропагандистском ТВ не показывают реальность, а только демонстрируют сюжеты о фейковом "восстановлении" Мариуполя. Сами же люди говорят, что такая "новая власть" не считает их за людей, опускает ниже канализации, и вспоминают, что раньше жилось действительно лучше.

Напомним, что российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе, но не сообщили, куда же смогут поехать мариупольцы и оккупанты.

Также жители Мариуполя рассказали об уничтожении оккупантами исторических памятников, которые остались в городе. В частности, во время так называемого "ремонта" российские работники закрасили уникальные маскароны и украли деревянные двери XIX века.