"Два роки ми вже бомжуємо": жителі Маріуполя скаржаться на росіян, які зруйнували будинки

Російська пропаганда продовжує показувати фейкове "відновлення" Маріуполя, хоч самі маріупольці живуть практично на вулиці через зруйноване окупантами житло.

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Жителі тимчасово захопленого Маріуполя скаржаться на росіян, які не тільки зруйнували їхні будинки у 2022 році, але й демонтували їх після окупації. Тепер ворог зводить нові багатоповерхівки, але вони призначені не для маріупольців. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Мешканці 9-поверхових будинків на Полтавській, 3, 5 та 7 вже понад два роки чекають, що зможуть отримати від окупантів компенсаційне житло. Попри те, що у демонтованих будинках люди мали приватизовані квартири, зараз вони залишилися на вулиці.

Маріупольці хочуть розголосу ситуації і все більше записують відео з обуренням, що окупанти забрали у них житло, а їм тепер "треба тільки йти на кладовище і плигати до могили".

"Два роки ми вже бомжуємо. З вашими виплатами вижити неможливо", — кажуть жителі окупованого міста.

У міській раді додали, що росіяни на пропагандистському ТБ не показують реальність, а тільки демонструють сюжети про фейкове "відновлення" Маріуполя. Самі ж люди кажуть, що така "нова влада" не вважає їх за людей, опускає нижче каналізації, та згадують, що раніше жилося справді краще.

Нагадаємо, що російські загарбники відкрили залізничний вокзал в Маріуполі, але не повідомили, куди ж зможуть поїхати маріупольці та окупанти.

Також жителі Маріуполя розповіли про знищення окупантами історичних памʼяток, які залишилися в місті. Зокрема, під час так званого "ремонту" російські працівники зафарбували унікальні маскарони та вкрали дерев'яні двері XIX століття.