У Маріуполі окупанти знищили унікальні цегляні маскарони на будинку ХІХ століття (фото)

Жителі окупованого міста скаржаться на російських загарбників, які нищать вцілілі історичні пам'ятки Маріуполя.

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Жителі Маріуполя розповіли про знищення окупантами історичних памʼяток, які залишилися в місті. У Telegram-каналі Маріупольської міської ради показали наслідки російської "відбудови".

Зазначається, що культурна пам'ятка була розташована на будинку купця Рябінкіна, який побудували ще у ХІХ столітті, за адресою Георгіївська, 11. Там російські робітники затинькували унікальні цегляні маскарони.

Маскарони – це скульптурні прикраси на стінах, що мають вигляд обличчя людини, тварини чи певної фантастичної істоти.

"Ніде не штукатурять маскарони. Усі залишають їх або литими, або виконаними в техніці різьблення каменю", – пишуть місцеві жителі, яким здається, що росіяни проводять якийсь експеримент над маріупольцями, але цілі його поки незрозумілі.

Цегляні маскарони у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада Цегляні маскарони у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада Окупанти знищили цегляні маскарони у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада Окупанти затинькували маскарони у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

Це вже не перший випадок, коли окупанти знищують пам'ятки, що ще залишитися в місті. Так нещодавно було демонтовано оригінальний барельєф на будинку архітектора Нільсена, а під час російського "ремонту" зникли дерев'яні двері ХІХ століття.

Нагадаємо, що Російська Федерація фактично добудувала залізницю з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Також 13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про майже закінчення будівництва залізниці з Ростова-на-Дону до Донбасу. Він зауважив, що це кардинально змінить всю логістичну картину по лінії фронту.