У Маріуполі окупанти знищили унікальні цегляні маскарони на будинку ХІХ століття (фото)
Жителі окупованого міста скаржаться на російських загарбників, які нищать вцілілі історичні пам'ятки Маріуполя.
Жителі Маріуполя розповіли про знищення окупантами історичних памʼяток, які залишилися в місті. У Telegram-каналі Маріупольської міської ради показали наслідки російської "відбудови".
Зазначається, що культурна пам'ятка була розташована на будинку купця Рябінкіна, який побудували ще у ХІХ столітті, за адресою Георгіївська, 11. Там російські робітники затинькували унікальні цегляні маскарони.
Маскарони – це скульптурні прикраси на стінах, що мають вигляд обличчя людини, тварини чи певної фантастичної істоти.
"Ніде не штукатурять маскарони. Усі залишають їх або литими, або виконаними в техніці різьблення каменю", – пишуть місцеві жителі, яким здається, що росіяни проводять якийсь експеримент над маріупольцями, але цілі його поки незрозумілі.
Це вже не перший випадок, коли окупанти знищують пам'ятки, що ще залишитися в місті. Так нещодавно було демонтовано оригінальний барельєф на будинку архітектора Нільсена, а під час російського "ремонту" зникли дерев'яні двері ХІХ століття.
Нагадаємо, що Російська Федерація фактично добудувала залізницю з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.
Також 13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про майже закінчення будівництва залізниці з Ростова-на-Дону до Донбасу. Він зауважив, що це кардинально змінить всю логістичну картину по лінії фронту.