В Мариуполе оккупанты уничтожили уникальные кирпичные маскароны на доме XIX века (фото)
Жители оккупированного города жалуются на российских захватчиков, которые уничтожают уцелевшие исторические памятники Мариуполя.
Жители Мариуполя рассказали об уничтожении оккупантами исторических памятников, которые остались в городе. В Telegram-канале Мариупольского городского совета показали последствия российского "восстановления".
Отмечается, что культурный памятник был расположен на доме купца Рябинкина, который построили еще в XIX веке, по адресу Георгиевская, 11. Там российские рабочие заштукатурили уникальные кирпичные маскароны.
Маскароны — это скульптурные украшения на стенах, имеющие вид лица человека, животного или определенного фантастического существа.
"Нигде не штукатурят маскароны. Все оставляют их либо литыми, либо выполненными в технике резьбы по камню", — пишут местные жители, которые думают, что россияне проводят какой-то эксперимент над мариупольцами, но цели его пока непонятны.
Это уже не первый случай, когда оккупанты уничтожают памятники, которые еще остались в городе. Так, недавно был демонтирован оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена, а во время российского "ремонта" исчезли деревянные двери XIX века.
Напомним, что Российская Федерация фактически достроила железную дорогу из Ростова-на-Дону до временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.
Также 13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о почти окончании строительства железной дороги из Ростова-на-Дону в Донбасс. Он отметил, что это кардинально изменит всю логистическую картину по линии фронта.