В Мариуполе оккупанты уничтожили уникальные кирпичные маскароны на доме XIX века (фото)

Жители оккупированного города жалуются на российских захватчиков, которые уничтожают уцелевшие исторические памятники Мариуполя.

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Жители Мариуполя рассказали об уничтожении оккупантами исторических памятников, которые остались в городе. В Telegram-канале Мариупольского городского совета показали последствия российского "восстановления".

Отмечается, что культурный памятник был расположен на доме купца Рябинкина, который построили еще в XIX веке, по адресу Георгиевская, 11. Там российские рабочие заштукатурили уникальные кирпичные маскароны.

Маскароны — это скульптурные украшения на стенах, имеющие вид лица человека, животного или определенного фантастического существа.

"Нигде не штукатурят маскароны. Все оставляют их либо литыми, либо выполненными в технике резьбы по камню", — пишут местные жители, которые думают, что россияне проводят какой-то эксперимент над мариупольцами, но цели его пока непонятны.

Кирпичные маскароны в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет Кирпичные маскароны в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет Оккупанты уничтожили кирпичные маскароны в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет Оккупанты затенили маскароны в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет

Это уже не первый случай, когда оккупанты уничтожают памятники, которые еще остались в городе. Так, недавно был демонтирован оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена, а во время российского "ремонта" исчезли деревянные двери XIX века.

Напомним, что Российская Федерация фактически достроила железную дорогу из Ростова-на-Дону до временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Также 13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о почти окончании строительства железной дороги из Ростова-на-Дону в Донбасс. Он отметил, что это кардинально изменит всю логистическую картину по линии фронта.