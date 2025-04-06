Россия хочет заселить на оккупированных территориях 5 миллионов россиян до 2030 года, — Андрющенко

Российская Федерация планирует увеличить количество населения на временно оккупированных территориях Украины. До 2023 года там планируется расселить минимум 5 миллионов россиян.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Ростове-на-Дону проходит форум "Интеграция-2025", на котором присутствуют чиновники РФ и оккупационных администраций. Они рассчитывают довести количество людей на оккупированных территориях (за исключением Крыма) к 2030 году до 10 миллионов.

"На сегодня реальная численность не доходит до 5 млн с большим авансом и натяжкой. Где возьмут еще 5 млн.+? Правильно — завезут из России", — написал Петр Андрющенко.

По информации руководителя Центра, гауляйтер Мариуполя рассказывает о возвращении в город 329 тысяч мариупольцев. Почти такое количество совершеннолетних людей жило в городе в 2014 году. При этом не учтены люди, которые остались в городе, погиб или находится в оккупации.

"Ну и финальная цифра. Сколько квартир УЖЕ признано бесхозными по решению суда. 600 квартир. И собираются увеличить это в 5,5 раза. Тут бы связать это с 329 тысячами вернувшихся (вроде бы)", — добавил глава Центра.

Напомним, в ноябре 2024 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечал, что не менее 30% жителей Мариуполя вернулись в оккупированный россиянами город из-за отсутствия собственного жилья и перспектив. По его словам, украинцы рассчитывали получить компенсации за утраченное имущество, однако механизм для реализации этого замысла требует больших средств.

Напомним, в конце сентября Россия начала подготовку работников оккупационных администраций. Обучать "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства.