Таємничий "гуркіт" в Мелітополі: ГУР розповіло про диверсію з бойовиками "Ахмат Восток" (фото)

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію в тилу росіян на окупованій частині Запорізької області. У Мелітополі вдалось знешкодити "кадирівців" з полку "Ахмат Восток". Українські розвідники опублікували фото з місця диверсії, на яких видно яскравий вибух та пожежу.

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Розповідь про операцію ГУР в Мелітополі з'явилась на сторінці Facebook відомства.

Повідомлення ГУР Міноборони з'явилось у мережі зранку 4 квітня. Розвідники пояснили, що то за гуркіт невідомого походження могли чути жителі окупованого регіону. Як з'ясувалось, 3 квітня українці влаштували диверсію — підірвали бронеавтомобіль "Тигр" ЗС РФ. Всередині бронеавтомобіля перебувало 10 "кадирівців" з полку "Ахмат Восток": екіпаж та десант. Внаслідок вибуху п'ятеро окупантів загинуло, стверджує ГУР.

"Знищено броньовик з "кадировцями" ― деталі гуркоту в Мелітополі. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", — підсумували розвідники.

У дописі ГУР Міноборони є дві світлини, зняті, ймовірно, на місці інциденту в Мелітополі. Перше фото показує момент вибуху, коли куля вогню охопила бронеавтомобіль російських найманців.

Операції ГУР — момент вибуху в Мелітополі 3 квітня Фото: Facebook ГУР

Друге фото демонструє місцевість за кілька секунд після детонації. Бачимо пожежу та чорні рештки невідомого походження, які розносяться вітром або вибуховою хвилею.

Операції ГУР — фото з Мелітополя 3 квітня Фото: Facebook ГУР

Операції ГУР — деталі

Зазначимо, у березні 2025 року ГУР провело спецоперацію з перехоплення розмов росіян, які спілкувались щодо влучання Сил оборони по схованці кадирівців у Брянській області. У телефонній розмові громадяни РФ обговорювали момент удару ракети по військовому об'єкту російської армії, внаслідок якої найманців завалило уламками. Мінімум шестеро "ахматівців" отримали поранення, підтвердило перехоплення. Тим часом Сили оборони повідомили, що ідеться про удар по об'єкту в селі Нові Юрковичі: "кадирівці" ховались у точці, розташованій на відстані 1 км від українського кордону.

У серпні 2024 року, коли почався прорив ЗСУ в Курську область, під удар українців потрапила велика група "кадирівців", розповіли у Telegram-каналі 225-ї окремої штурмової бригади. Як доказ українські бійці показали вісім військових посвідчень, які вилучили у найманців полку "Ахмат". Тоді ж медіа повідомили про сутичку між російським строковиком та "кадирівцями", яка допомогла українським військовим.

Нагадуємо, 1 квітня українцям показали операцію ГУР в Криму, здійснену підрозділом "Примари". Крім того, українська розвідка продемонструвала власну розробку, яка допоможе збивати дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ.