"Чеченці в основному": через ракетний удар ЗСУ під завалами опинились кадирівці, — перехоплення ГУР

Як стає зрозуміло з перехопленої розмови, кадирівці відпочивали у момент ракетного удару та були без бронежилетів.

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Внаслідок ракетного удару Збройних сил України по військовому об'єкту ЗС РФ у Брянській області під завалами опинились багато кадирівців. Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки (ГУР) розмові.

"Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, один тільки в бронежилеті був хлопчик. Контрактники, але чеченці в основному, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік. Решті — 24, 25, 21 рік. Діти", — розповідає жінка.

В ГУР уточнили, що у цій перехопленій українськими розвідниками розмові успішний ракетний удар Сил Оборони України по місцю базування "ахматівців" на Брянщині підтверджує невідома росіянка.

"Шістьох привезли поранених. Двох — тяжких з крововтратою. Реанімація приїжджала Брянська… Кажуть, що там ще багато під завалами", — зазначила жінка у перехопленій розмові.

Українські розвідники пояснили, що йдеться про ракетний удар по місцю базуванню сил ЗС РФ у селі Нові Юрковичі у Брянській області.

Село Нові Юрковичі на мапі Фото: Скриншот

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