Атака дронів: у Брянській області горить горить завод із виробництва сухпайків для армії РФ

Місцеві ЗМІ стверджують, що завод був атакований ракетами-дронами "Пекло".

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Невідомі безпілотники атакували Брянську область Росії. Їхньою метою стало підприємство ВАТ "Консервсушпрод" у місті Стародуб, де виробляють сухпайки для російської армії. Про атаку повідомляє росЗМІ Mash.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють, що завод атакували ракетами-дронами "Пекло".

Росіяни в мережі розповіли, що чули близько семи вибухів у районі підприємства, після чого там почалася пожежа.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що ударів по території міста Стародуб було завдано шістьма реактивними БПЛА.

"На території одного з переробних підприємств горить виробниче приміщення. Для забезпечення безпеки, з найближчих будинків евакуйовано жителів", — написав він. Пізніше він заявив, що над територією Брянської області "силами ППО Міністерства оборони РФ знищено дев'ять БпЛА літакового типу".

Нагадаємо, наприкінці лютого дронами було атаковано пороховий завод у Брянській області. Пожежу було видно на супутникових фото Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Згідно з даними з космосу, горіло у двох точках, розташованих на північ і північний захід від села Сільце в Брянській області.