"Чеченцы в основном": из-за ракетного удара ВСУ под завалами оказались кадыровцы, — перехват ГУР

Как становится понятно из перехваченного разговора, кадыровцы отдыхали в момент ракетного удара и были без бронежилетов.

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В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по военному объекту ВС РФ в Брянской области под завалами оказались многие кадыровцы. Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки (ГУР) разговоре.

"Ракета, представь, да еще они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Контрактники, но чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год. Остальным — 24, 25, 21 год. Дети", — рассказывает женщина.

В ГУР уточнили, что в этом перехваченном украинскими разведчиками разговоре успешный ракетный удар Сил Обороны Украины по месту базирования "ахматовцев" на Брянщине подтверждает неизвестная россиянка.

"Шестерых привезли раненых. Двух — тяжелых с кровопотерей. Реанимация приезжала Брянская... Говорят, что там еще много под завалами", — отметила женщина в перехваченном разговоре.

Украинские разведчики объяснили, что речь идет о ракетном ударе по месту базирования сил ВС РФ в селе Новые Юрковичи в Брянской области.

Село Новые Юрковичи на карте Фото: Скриншот

Напомним, 7 марта дроны атаковали завод по производству сухпайков для армии РФ в Брянской области.

28 февраля летчики ВСУ ударили по позиции ФСБ РФ в Брянской области.