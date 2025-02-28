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Военный Фокус Российско-украинская война

Летчики ВСУ ударили по позиции ФСБ РФ в Брянской области: появилось видео взрыва

авиаудар, взрыв, прилет ракеты, удар по ФСБ
Фото: Скриншот | Российская сторона не комментирует факт удара по погранпункту ФСБ

Удар по пограничной заставе ФСБ поразил важные средства связи для координации боевых действий. Украинская авиация существенно снизила возможности россиян по управлению войсками в регионе.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) ударили по пограничной заставе ФСБ России в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

Авиация ВС ВСУ нанесла точечное поражение и уничтожила военную инфраструктуру противника. Поражены средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другое оборудование для координации боевых действий.

Авиаудар украинских летчиков существенно снизил возможности ВС РФ по управлению силами и средствами в регионе. Атака стала очередным шагом к ослаблению ВС РФ и уменьшению их военного потенциала, акцентировали внимание в Генштабе.

Российская сторона не комментирует факт удара по погранпункту ФСБ. Утром 28 февраля Минобороны России заявило о якобы уничтожении и перехвате 22 украинских беспилотников, в том числе над Брянской областью.

Напомним, ВСУ недавно нанесли высокоточный удар по погранпункту "Троебортное" в Брянской области. Вероятно, военные применили две управляемые авиабомбы AASM (HAMMER).

Ранее истребитель МиГ-29 ВСУ ударил по позициям российских оккупантов сразу восемью авиабомбами GBU-39 SDB.