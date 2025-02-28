Летчики ВСУ ударили по позиции ФСБ РФ в Брянской области: появилось видео взрыва

Удар по пограничной заставе ФСБ поразил важные средства связи для координации боевых действий. Украинская авиация существенно снизила возможности россиян по управлению войсками в регионе.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) ударили по пограничной заставе ФСБ России в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

Авиация ВС ВСУ нанесла точечное поражение и уничтожила военную инфраструктуру противника. Поражены средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другое оборудование для координации боевых действий.

Авиаудар украинских летчиков существенно снизил возможности ВС РФ по управлению силами и средствами в регионе. Атака стала очередным шагом к ослаблению ВС РФ и уменьшению их военного потенциала, акцентировали внимание в Генштабе.

Российская сторона не комментирует факт удара по погранпункту ФСБ. Утром 28 февраля Минобороны России заявило о якобы уничтожении и перехвате 22 украинских беспилотников, в том числе над Брянской областью.

Напомним, ВСУ недавно нанесли высокоточный удар по погранпункту "Троебортное" в Брянской области. Вероятно, военные применили две управляемые авиабомбы AASM (HAMMER).

Ранее истребитель МиГ-29 ВСУ ударил по позициям российских оккупантов сразу восемью авиабомбами GBU-39 SDB.