Специалисты отметили, что судя по характеру взрыва, украинские воздушные силы применили управляемые авиабомбы HAMMER, носителями которых являются истребители МиГ-29.

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Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла высокоточный удар по пограничному пункту пропуска "Троебортное" в Брянской области. По сообщению Telegram-канала "Соняшник", атаку выполнил истребитель МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Судя по характеру взрыва, удар был нанесен с использованием двух управляемых авиабомб AASM (HAMMER). Сообщается, что на момент атаки на пункте пропуска находилось скопление личного состава противника, а также средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Как отметили обозреватели "Милитарного", украинские военные продолжают активно применять управляемые авиабомбы для уничтожения целей противника. С увеличением их количества в арсенале ВСУ, подобные удары становятся все более частыми.

Так ВСУ сообщили об авиаударе по позициям российских войск в Запорожской области. По информации Генерального штаба, атака произошла 17 февраля в районе населенного пункта Чумацкое. В результате удара были уничтожены место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска дронов.

Еще один удар был нанесен по группе российских военных, укрывшихся в тоннеле под автотрассой. Бомбы попали прямо в один из входов, уничтожив находившихся внутри. По данным War Archive, этот эпизод произошел в населенном пункте Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Британия изучает возможность отправки истребителей Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства Украины. Однако любое развертывание истребителей НАТО вблизи Украины, отметили эксперты, потенциально сопряжено с дополнительными рисками.