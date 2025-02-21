Патрулирование Typhoon в Украине: британских летчиков готовят к миротоворческой миссии, — СМИ

Маршал авиации Грег Багвелл рассказал журналистам, что подобные миссии сопряжены с определенной долей риска. Для нее нужны согласованные алгоритмы, понятные границы и правила ведения боевых действий.

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Великобритания изучает возможность отправки истребителей Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства Украины. По данным британской газеты The Times, инициатива обсуждается на фоне поисков европейскими странами путей обеспечения безопасности Украины. Более того, британское военное командование ведет предварительное планирование миссии и подготавливает летчиков. Об этом говорится в материале The War Zone.

Авторы публикации пообщались на эту тему с британским маршалом авиации в отставке Грегом Багвеллом, который руководил боевыми операциями в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. По его словам, воздушная миссия будет направлена на мониторинг воздушного пространства Украины и недопущение возможных нарушений со стороны россиян. Однако она не предполагает установления бесполетной зоны, что потребовало бы более масштабного развертывания сил и средств.

"Я был бы поражен, если бы люди в Министерстве обороны и тому подобных структурах не обдумывали некоторые проблемы и некоторые вещи, которые необходимо будет внедрить в рамках этой миссии", — сказал военачальник.

Вице-маршал авиации Грег Багвелл Фото: the war zone

По мнению Багвелла, если речь идет о миротворческой миссии, то ей нужны согласованные механизмы действий, понятные границы и правила ведения боевых действий. Он также отметил, что подобные миссии уже выполнялись западными странами в Сирии, где коалиционные силы действовали вблизи российских войск, минимизируя риск прямых столкновений. Однако, как подчеркнул военный эксперт, любое развертывание истребителей НАТО вблизи Украины потенциально сопряжено с дополнительными рисками.

Багвелл убежден, что подобная миссия будет сопряжена не только с патрулированием воздушного пространства, но и с мониторингом ситуации на земле.

"Для летчиков эта проблема не будет такой уж сложной. Но нужно понимать, как разграничить воздушное пространство, как разместить нужные датчики в нужных местах, чтобы обнаружить происходящее, а затем разработать правила ведения боевых действий и разместить нужные вещи в нужных местах, чтобы перехватить, расследовать или предупредить", — подчеркнул маршал.

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Eurofighter Typhoon: истребитель, дни которого сочтены

На данный момент остается открытым вопрос о политической воле союзников по НАТО к участию в такой миссии. Ее реализация возможна только в случае согласования четких условий прекращения огня и определения границ будущей зоны безопасности.

"Это, пожалуй, самое сложное, что может быть, исходя из потенциальных последствий того, что что-то пойдет не так. В то же время стоит отметить, что действие Пятой статьи НАТО не распространяется на активы НАТО, действующие в Украине, поскольку она не выходит за пределы границ альянса", — подытожил Багвелл.

Напомним, по информации The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кит Стармер полетел в США, чтобы показать президенту Дональду Трампу мирный план для завершения войны в Украине. Один из пунктов плана — размещение на украинской территории 30 000 солдат.