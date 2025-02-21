Патрулювання Typhoon в Україні: британських льотчиків готують до миротворчої місії, — ЗМІ

Маршал авіації Грег Багвелл розповів журналістам, що такі місії пов'язані з певною часткою ризику. Для неї потрібні узгоджені алгоритми, зрозумілі кордони та правила ведення бойових дій.

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Велика Британія вивчає можливість відправки винищувачів Eurofighter Typhoon для патрулювання повітряного простору України. За даними британської газети The Times, ініціатива обговорюється на тлі пошуків європейськими країнами шляхів забезпечення безпеки України. Ба більше, британське військове командування веде попереднє планування місії та готує льотчиків. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Автори публікації поспілкувалися на цю тему з британським маршалом авіації у відставці Грегом Багвеллом, який керував бойовими операціями в Іраку, Афганістані, Лівії та Сирії. За його словами, повітряна місія буде спрямована на моніторинг повітряного простору України та недопущення можливих порушень з боку росіян. Однак вона не передбачає встановлення безпольотної зони, що вимагало б більш масштабного розгортання сил і засобів.

"Я був би вражений, якби люди в Міністерстві оборони і тому подібних структурах не обмірковували деякі проблеми і деякі речі, які необхідно буде впровадити в рамках цієї місії", — сказав воєначальник.

Віце-маршал авіації Грег Багвелл Фото: the war zone

На думку Багвелла, якщо йдеться про миротворчу місію, то їй потрібні узгоджені механізми дій, зрозумілі кордони і правила ведення бойових дій. Він також зазначив, що подібні місії вже виконувалися західними країнами в Сирії, де коаліційні сили діяли поблизу російських військ, мінімізуючи ризик прямих зіткнень. Однак, як підкреслив військовий експерт, будь-яке розгортання винищувачів НАТО поблизу України потенційно пов'язане з додатковими ризиками.

Багвелл переконаний, що така місія буде пов'язана не тільки з патрулюванням повітряного простору, а й із моніторингом ситуації на землі.

"Для льотчиків ця проблема не буде такою вже складною. Але потрібно розуміти, як розмежувати повітряний простір, як розмістити потрібні датчики в потрібних місцях, щоб виявити те, що відбувається, а потім розробити правила ведення бойових дій і розмістити потрібні речі в потрібних місцях, щоб перехопити, розслідувати або попередити", — підкреслив маршал.

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Наразі залишається відкритим питання про політичну волю союзників по НАТО до участі в такій місії. Її реалізація можлива тільки в разі узгодження чітких умов припинення вогню і визначення меж майбутньої зони безпеки.

"Це, мабуть, найскладніше, що може бути, виходячи з потенційних наслідків того, що щось піде не так. Водночас варто зазначити, що дія П'ятої статті НАТО не поширюється на активи НАТО, що діють в Україні, оскільки вона не виходить за межі кордонів альянсу", — підсумував Багвелл.

Нагадаємо, за інформацією The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер полетів до США, щоб показати президенту Дональду Трампу мирний план для завершення війни в Україні. Один із пунктів плану — розміщення на українській території 30 000 солдатів.