Британія може направити в Україну винищувачі Typhoon: Москва проти, — The Times

Десятки винищувачів можуть патрулювати повітряний простір України, тоді як миротворчі сили з європейських країн забезпечували б контроль на землі. Такий варіант більш реалістичний, ніж створення безпілотної зони.

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Велика Британія розглядає можливість відправлення винищувачів Eurofighter Typhoon для патрулювання повітряного простору України, щоб сприяти встановленню миру. Про це пише британська газета The Times.

За інформацією видання, британська влада вивчає альтернативні способи гарантій безпеки України, уникаючи розгортання великої кількості наземних військ. Один із можливих варіантів — місія повітряного патрулювання з використанням винищувачів Typhoon, однак це рішення потребуватиме значної кількості літаків і захисту ППО.

За словами джерел у британському уряді, десятки Typhoon можуть перебувати в стані бойової готовності для відбиття можливих атак з боку Росії, тоді як невеликі миротворчі сили з європейських країн можуть забезпечувати контроль на землі. Подібний варіант є більш імовірним, ніж створення над Україною безпілотної зони, оскільки в такому разі літакам потрібно було б здійснювати патрулювання повітряного простору 24 години на добу.

При цьому деякі аналітики припускають, що транскордонні загрози можуть відстежуватися за допомогою розвідувальних технологій, але залишається незрозумілим, як це може запобігти можливому порушенню угоди з боку Росії.

Москва протестує

Тим часом Росія відкинула будь-які ініціативи щодо розміщення іноземних військ, заявляючи, що присутність військ НАТО в Україні, навіть під егідою миротворчої місії, "неприйнятна".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що Москва не прийме появу військових контингентів західних країн у зоні конфлікту, незалежно від їхнього прапора.

"Поява військ збройних сил із тих самих країн НАТО, але під чужим прапором — під прапором ЄС або національними прапорами — нічого в цьому плані не змінює. Це для нас, звичайно ж, неприйнятно", — сказав російський міністр.

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Ці заяви прозвучали на тлі переговорів між США і Росією, що відбулися в Саудівській Аравії, де європейських представників не було запрошено до обговорення можливих умов припинення війни.

Раніше Фокус зібрав головні тези із заяв офіційних осіб, які брали участь у переговорах між РФ і США в Саудівській Аравії.