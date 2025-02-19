Британия может направить в Украину истребители Typhoon: Москва против, — The Times

Десятки истребителей могут патрулировать воздушное пространство Украины, в то время как миротворческие силы из европейских стран обеспечивали бы контроль на земле. Такой вариант более реалистичен, чем создание беспилотной зоны.

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Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства Украины, чтобы способствовать установлению мира. Об этом пишет британская газета The Times.

По информации издания, британские власти изучают альтернативные способы гарантий безопасности Украины, избегая развертывания большого числа наземных войск. Один из возможных вариантов — миссия воздушного патрулирования с использованием истребителей Typhoon, однако данное решение потребует значительного количества самолетов и защиты ПВО.

По словам источников в британском правительстве, десятки Typhoon могут находиться в состоянии боевой готовности для отражения возможных атак со стороны России, тогда как небольшие миротворческие силы из европейских стран могут обеспечивать контроль на земле. Подобный вариант является более вероятным, чем создание над Украиной беспилотной зоны, поскольку в таком случае самолетам нужно было бы осуществлять патрулирование воздушного пространства 24 часа в сутки.

При этом некоторые аналитики предполагают, что трансграничные угрозы могут отслеживаться с помощью разведывательных технологий, но остается неясным, как это может предотвратить возможное нарушение соглашения со стороны России.

Москва протестует

Между тем Россия отвергла любые инициативы по размещению иностранных войск, заявляя, что присутствие войск НАТО в Украине, даже под эгидой миротворческой миссии, "неприемлемо".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не примет появление военных контингентов западных стран в зоне конфликта, независимо от их флага.

"Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом – под флагом ЕС или национальными флагами – ничего в этом плане не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо", – сказал российский министр.

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Эти заявления прозвучали на фоне переговоров между США и Россией, прошедших в Саудовской Аравии, где европейские представители не были приглашены к обсуждению возможных условий прекращения войны.

Ранее Фокус собрал главные тезисы из заявлений официальных лиц, которые участвовали в переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии.