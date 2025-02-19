Трехэтапный мирный план от США и России: почему и Трамп и Путин хотят вывести Зеленского из игры

В Саудовской Аравии состоялись первые с начала полномасштабной войны официальные переговоры американской и российской делегаций, в ходе которых поднимался вопрос мирного урегулирования. Какой мир США и Россия могут предложить Украине, выяснял Фокус.

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Переговоры представителей США и РФ начались в Эр-Рияде утром во вторник, 18 февраля. Между тем, еще накануне в столицу Саудовской Аравии прилетели министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, а также глава фонда прямых инвестиций РФ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представлял госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, а также глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Государственный секретарь США Марко Рубио, советник США по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во дворце Дирия в Эр-Рияде Фото: Getty Images Государственный секретарь США Марко Рубио, советник США по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во дворце Дирия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Фото: Getty Images

Какие переговорные итоги подвели в Вашингтоне и Москве

"Мы просто договорились, что в дальнейшем будем учитывать интересы друг друга. Но при этом будем продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", — заявил помощник главы Кремля Ушаков, назвав переговоры успешными. По его словам, делегации обсудили, в частности, и "наработку условий" для очной встречи Путина и Дональда Трампа, а также "украинский вопрос".

Между тем глава фонда прямых инвестиций РФ Кирилл Дмитриев заявил, что представители США и России общались "на равных" и с уважением друг к другу. Он добавил, что американская делегация "очень удивилась, узнав, что потери американского бизнеса после выхода с российского рынка оцениваются в $300 млрд".

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Эр-Рияд для встречи с американскими чиновниками Фото: Getty Images

В то же время в Госдепартаменте США отметили, что Марко Рубио и Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях США и РФ, а также сформировать команды на высоком уровне для начала работы по "скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта". Американская сторона назвала встречу в Эр-Рияде "важным шагом вперед" для завершения войны, но подчеркнула, что этого недостаточно для установления мира.

"Президент Трамп хочет остановить убийства и он является единственным лидером в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться на это", — заявила по итогам переговоров в Эр-Рияде пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. В то же время, акцентировала она, одного телефонного звонка (очевидно, имеется в виду недавний разговор Трампа с Путиным — ред.), за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира, "а значит, это только начало процесса".

Какое ключевое условие успеха урегулирования видят в США и РФ

Между тем журналистка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на многочисленные иностранные дипломатические источники, сообщила, что представители США и России в Эр-Рияде обсуждали трехэтапный мирный план, который предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, а только потом подписание окончательного мирного соглашения. При этом, она акцентировала, что Вашингтон и Москва считают проведение президентских выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования, поскольку считают, что любой кандидат, кроме действующего президента Зеленского, "будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам".

Комментируя Фокусу, в том числе и эту информацию политолог Тарас Загородний констатировал: "Пусть себе разговаривают о выборах и о чем угодно. Наша ключевая задача заключается в том, чтобы продолжать бить по территории России. Именно это — лучшая и самая эффективная демонстрация того, что они могут обсуждать свои планы хоть круглосуточно, но без Украины ничего окончательно не решится. А позиция Украины, которую озвучил Зеленский, четкая и понятная и заключается в том, что без надежных гарантий безопасности никакого мирного соглашения не будет. Поэтому, пусть нам не компостируют мозги с какими-то выборами. Нашу субъектность определяет наш ВПК, наше оружие и удары по территории РФ, больше ничего".

Подчеркнув, что анонсированная ранее встреча Трампа с Путиным в конце февраля не состоится, эксперт констатировал, что стороны в Саудовской Аравии на самом деле "ни о чем не договорились, как бы ни надували щеки".

Почему Трамп и Путин одинаково хотят вывести Зеленского из игры

Попутно напомнив, что о необходимости проведения выборов ранее заявлял и спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Очевидно, Зеленский действительно стоит на пути договоренностей между США и РФ. С одной стороны, он неприятен для Путина, поскольку напоминает ему о достаточно чувствительных поражениях и обидах. С другой стороны, и для Трампа Зеленский, видимо, не очень удобен, потому что он постоянно говорит о российском терроризме, массовых преступлениях РФ и тому подобное. Кроме того, Зеленский отказался подписывать абсолютно глупый проект по украинским недрам, чем явно разозлил Трампа".

Трамп и Путин одинаково хотят вывести Зеленского из игры Фото: Getty Images

Выразив убеждение в том, что Владимир Зеленский — не совсем удобный кандидат как для Трампа, так и для Путина, эксперт резюмировал: "Очевидно, в Белом доме и Кремле считают, что другой политик, который может заменить Зеленского на президентском посту, будет более сговорчивым и подпишет все, что ему скажут, а значит, не будет мешать большой американо-российской перезагрузке. Но следует учитывать, что официально США и РФ по итогам переговоров в Эр-Рияде о выборах не обмолвились и словом. Зато Марк Рубио заявил, что, мол, переговорная дорога будет долгой, но россиянам пока и этого достаточно, поскольку они стремительно прорвали дипломатическую изоляцию от Запада и сейчас являются полноценным партнером Соединенных Штатов, о чем еще вчера даже мечтать не могли".

Действительно ли Трамп хочет видеть посредником только себя

Политолог Олег Лесной, анализируя встречу в Эр-Рияде американской и российской делегаций, в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Для меня непонятно, почему эту встречу многие СМИ подали под соусом измены-измены. К примеру, мне только что звонили поляки и спрашивали, все, мол, конец, поскольку об Украине говорят без Украины. Для меня это было странно, потому что это был, подчеркиваю, технический контакт, участники которого готовят встречу президентов США и РФ. И, учитывая психотип Трампа, на технической встрече да и вообще — где угодно, где его нет физически, априори не может произойти ничего сногсшибательного, прорывного или исторического".

Эксперт: "Позиция Украины, которую озвучил Зеленский, четкая и понятная и заключается в том, что без надежных гарантий безопасности никакого мирного соглашения не будет"

Эксперт считает, что по состоянию на сейчас Дональд Трамп категорически не хочет видеть за столом мирных переговоров никаких посредников, кроме себя самого. "Трамп вырисовал для себя четкую картину, где есть Украина, Россия и он, как посредник, который в итоге получит Нобелевскую премию мира. Большой вопрос, удастся ли ему это сделать, но пока ни Европу, ни Китай он не хочет сюда допускать. Единственный момент, который несколько настораживает, заключается в том, что Зеленского об этой встрече заранее не предупредили. И в этом смысле вес имеют слова президента Украины о том, что все встречи, которые происходят без нас или за нашей спиной являются ничтожными. Ничтожными, с точки зрения того, что мы не должны выполнять то, о чем договорились две стороны, о чем бы они ни говорили — прекращение огня, выборы и т.д.", — отмечает Олег Лесной.

По убеждению эксперта, сейчас ни в коем случае не следует посыпать голову пеплом, считая, что за Украину все уже решили без нее. Такой подход политолог считает по меньшей мере преждевременным, поскольку официальный Киев за последний период неоднократно продемонстрировал, что может говорить четкое и твердое "Нет", в том числе Соединенным Штатам.