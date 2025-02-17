Конец изоляции: Трамп уступил Путину до начала переговоров, — министр обороны Нидерландов

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс говорит, что уступки Трампа Путину до начала переговоров отражают военный баланс, а страны Европы не предлагают надежных гарантий безопасности.

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То, что европейских лидеров не допускают к мирным переговорам по завершению войны в Украине, является "жесткой" реальностью, которая свидетельствует об отсутствии у Европы военных рычагов влияния, сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире программы Buitenhof.

Рубен Брекельманс о месте Европы за столом переговоров по завершению войны в Украине. На видео с 1:10.

Ведущий программы отметил, что европейские лидеры не приглашены на переговоры о завершении войны в Украине американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог также отмечал, что Штаты не видят страны Европы за переговорным столом.

Рубен Брекельманс назвал эти факты "жестокой реальностью" и отметил, что американцы привыкли к прагматическому и деловому подходу, а европейские страны не могут конкретно сказать, что они могут предложить и чего хотят достичь. По его словам европейские лидеры сейчас не имеют "военных рычагов влияния", и они должны принять меры и предложить надежные гарантии безопасности, необходимые Украине для долговременного мира.

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также сказал вчера, что да, вы можете как европейские страны говорить об этом, жаловаться, но мы это сделаем. Вы можете сесть за стол переговоров, но для этого определите, какое военное участие вы можете предложить. И это теперь домашнее задание для всех европейских стран — отразить это и скоординироваться, чтобы выработать общий план", — сказал министр обороны Нидерландов.

Кроме того, комментируя заявления о том, что президент США Дональд Трамп пошел на ключевые уступки президенту РФ перед мирными переговорами и положил конец международной изоляции агрессора, Брекельманс заявил, что это отражает текущий военный баланс и "сейчас Путин занимает более сильную позицию, чем Зеленский", поэтому нужно давать открытые ставки и предложения.

Напомним, 17 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения завершения войны в Украине. Также украинская делегация готовит визит президента Владимира Зеленского в Эр-Рияд.

Также СМИ писали, что Королевство Саудовская Аравия выступит посредником на переговорах США и РФ. Сообщается, что на встрече будет присутствовать глава совета национальной безопасности Саудовской Аравии.