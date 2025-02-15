"Являются частью проблемы": США не видят страны Европы в переговорах с Россией, — Келлог

Украина обязательно должна участвовать в переговорах с Россией. А вот присутствие на них представителей Европы сомнительно, считает посланник американского президента Кит Келлог.

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Украина должна участвовать в "мирных переговорах" с Российской Федерацией, однако участие ЕС в них не обязательно. Такую позицию, как отмечает "Европейская правда", изложил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время 8-го Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос об участии в будущих мирных переговорах Украины и стран Европы, он несколько раз заверил, что Киев должен быть и будет их участником.

"От США никогда не звучало, что украинцы должны быть исключены из дискуссии", – заявил он, добавив, что Дональд Трамп неоднократно говорил о вовлеченности Украины в мирные переговоры.

Однако Келлог не упомянул о возможном участии в переговорах представителей европейских государств. И на просьбу модератора встречи объяснить, что это означает, генерал заявил, что он "реалист". Не являясь принципиальным противником участия европейских политиков в переговорах, он не считает необходимым привлекать к ним тех, кто, по его словам, является "частью проблемы".

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"Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", – пояснил Кит Келлог свою позицию.

Напомним, что Кит Келлог подчеркивал, что Трамп получил войну "в наследство", и хочет остановить ее навсегда. По его словам, это не будет "Минском-2", а стабильным и долгосрочным миром.

Фокус писал, что Виктор Обран раскритиковал Европейский Союз, представители которого требуют своего присутствия за столом переговоров. Премьер-министр Венгрии заявил, что это место сначала нужно заслужить.