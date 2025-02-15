"Є частиною проблеми": США не бачать країни Європи в переговорах із Росією, — Келлог

Україна обов'язково має брати участь у переговорах із Росією. А ось присутність на них представників Європи сумнівна, вважає посланник американського президента Кіт Келлог.

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Україна має брати участь у "мирних переговорах" із Російською Федерацією, однак участь ЄС у них не обов'язкова. Таку позицію, як зазначає "Європейська правда", виклав спецпредставник президента США Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Відповідаючи на запитання про участь у майбутніх мирних переговорах України та країн Європи, він кілька разів запевнив, що Київ має бути і буде їхнім учасником.

"Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії", — заявив він, додавши, що Дональд Трамп неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

Однак Келлог не згадав про можливу участь у переговорах представників європейських держав. І на прохання модератора зустрічі пояснити, що це означає, генерал заявив, що він "реаліст". Не будучи принциповим противником участі європейських політиків у переговорах, він не вважає за необхідне залучати до них тих, хто, за його словами, є "частиною проблеми".

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"Згадайте Мінськ-2 — там була купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися", — пояснив Кіт Келлог свою позицію.

Нагадаємо, що Кіт Келлог наголошував, що Трамп отримав війну "у спадок", і хоче зупинити її назавжди. За його словами, це не буде "Мінськом-2", а стабільним і довгостроковим миром.

Фокус писав, що Віктор Обран розкритикував Європейський Союз, представники якого вимагають своєї присутності за столом переговорів. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що це місце спочатку потрібно заслужити.