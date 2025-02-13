Переговори Трампа і Путіна: в ЄС попередили про можливу "брудну угоду", — Reuters

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, поступатися російським вимогам до початку переговорів було б поганою тактикою. Європа продовжить підтримувати Україну, якщо вона відкине угоду, узгоджену між Москвою і Вашингтоном за її спиною, сказала вона.

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Україна і європейські союзники зажадали в четвер, 13 лютого, щоб у будь-яких мирних переговорах брали участь представники України. Після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна було заявлено, що Україна не може ні повернути всі свої землі, ні вступити в НАТО. Про це пише Reuters.

Російські фінансові ринки злетіли, а вартість українського боргу зросла у зв'язку з перспективою перших мирних переговорів, починаючи з перших місяців війни. Але одностороння ініціатива Трампа, що супроводжувалася очевидними поступками за основними вимогами України, викликала тривогу і в Києві, і в європейських союзників по НАТО. Вони побоюються, що Білий дім може укласти угоду без них.

"Будь-яка угода без нас провалиться, тому що вам потрібні Європа та Україна, щоб реалізувати угоду", — заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. — Будь-яке швидке рішення — брудна угода".

Адміністрація Трампа також уперше відкрито заявила, що для Києва нереалістично очікувати повернення до кордонів 2014 року або приєднання до альянсу НАТО в рамках будь-якої угоди, і що жодні війська США не приєднаються до жодних сил безпеки в Україні після можливого припинення вогню.

Українські офіційні особи в минулому визнавали, що повне членство в НАТО може бути недосяжним у короткостроковій перспективі, і що гіпотетична мирна угода може залишити деякі окуповані землі за Росією. Але Київ і його європейські союзники ясно дали зрозуміти, що вони стурбовані тим, що Трамп почав переговори з явних поступок Москві, не узгодивши попередньо спільну позицію.

Мирні переговори: позиція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив: "Ніщо не може обговорюватися щодо України без України або щодо Європи без Європи". Сибіга також заявив, що Київ, як і раніше, прагне вступити в НАТО, що, за його словами, є найпростішим і найменш витратним способом, за допомогою якого Захід міг би надати гарантії безпеки, щоб захиститися від повторної агресії Росії.

"Усі наші союзники говорили, що шлях України до НАТО незворотній. Ця перспектива закладена в нашій конституції. Це в наших стратегічних інтересах", — уточнив глава українського МЗС.

За словами Каллас, поступатися російським вимогам ще до початку переговорів було б "поганою тактикою". Європа продовжить підтримувати Україну, якщо вона відкине угоду, узгоджену між Москвою і Вашингтоном за її спиною, сказала вона.

"Чому ми даємо їм (Росії) все, що вони хочуть, навіть до початку переговорів? Це умиротворення. Це ніколи не працювало", — сказала Каллас.

Кремль, зі свого боку, заявив, що був "вражений" позицією Трампа, яку він протиставив позиції його попередника Джо Байдена.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Україна хоче на $300 млрд заморожених активів РФ купити зброю в США.

Також повідомлялося, що США дозволили Москві формувати мирні переговори як переможні, зазначили в Sky News.