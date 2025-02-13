Трамп заявив про "хорошу можливість" завершити війну в Україні: котирування на ринках РФ злетіли, — NYT

Президент США заявив про "чудові переговори з Росією та Україною", і про хорошу можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну. В очікуванні пом'якшення санкцій котирування на російських ринках поповзли вгору, представники російського бізнесу були обнадійливі.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що напередодні ввечері провів "чудові переговори" з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що позитивно налаштований щодо шансів припинення війни в Україні. Про це повідомляє Sky News.

"Прекрасні переговори з Росією та Україною були вчора. Гарна можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну", — написав він у соцмережі True Social.

Трамп заявив про хорошу можливість завершити війну в Україні

Мирні переговори: котирування на ринках РФ різко зросли

Російські ринки злетіли, рубль підскочив, а представники бізнесу в Москві були обнадійливі після того, як у середу відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним. Такий розвиток подій, можливо, віщує пом'якшення деяких санкцій.

Основний фондовий індекс Росії зріс більш ніж на 5% після відкриття торгів у четвер, 13 лютого, досягнувши рівнів, які не спостерігалися з минулого літа. Рубль зріс більш ніж на 3% щодо долара.

Нагадаємо, що, згідно з аналізом Sky News, США дозволили Москві формувати мирні переговори щодо України як переможні.

Також повідомлялося, що, за інформацією Foreign Policy, Україні потрібні миротворці з країн глобального півдня, а не Європи.