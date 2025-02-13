Президент США заявил о "прекрасных переговорах с Россией и Украиной", и о хорошей возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну. В ожидании смягчения санкций котировки на российских рынках поползли вверх, представители российского бизнеса были обнадежены.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне вечером провел "отличные переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп отметил, что позитивно настроен относительно шансов прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Sky News.

"Прекрасные переговоры с Россией и Украиной были вчера. Хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну", — написал он в соцсети True Social.

Трамп заявил о хорошей возможности завершить войну в Украине

Мирные переговоры: котировки на рынках РФ резко выросли

Российские рынки взлетели, рубль подскочил, а представители бизнеса в Москве были обнадежены после того, как в среду состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Такое развитие событий, возможно, предвещает смягчение некоторых санкций.

Основной фондовый индекс России вырос более чем на 5% после открытия торгов в четверг, 13 февраля, достигнув уровней, не наблюдавшихся с прошлого лета. Рубль вырос более чем на 3% по отношению к доллару.

Напомним, что, согласно анализу Sky News, США позволили Москве формировать мирные переговоры по Украине как победные.

Также сообщалось, что, по информации Foreign Policy, Украине нужны миротворцы из стран глобального юга, а не Европы.