По словам журналистов, урегулирование путем мирных переговоров — это не то, как Россия рассчитывала завершить полномасштабное вторжение в Украину.

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Со стороны США наблюдается разворот в сторону России после того, как президенты стран Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом пишет Sky News со ссылкой на своего московского корреспондента Айвори Беннета.

По его словам, урегулирование посредством переговоров — это не то, как Россия хотела бы завершить свою так называемую "специальную военную операцию".

"Она должна была закончиться в течение нескольких недель полной победой, но уже сейчас, похоже, США дали Москве шанс представить эти переговоры как победу", потому что американское руководство, похоже, согласилось выполнить два ключевые условия, на которых настаивала Россия.

Беннетт объяснил, что речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и сохранении Россией уже захваченных территорий. Он также отметил вероятность встречи Трампа и Путина, чем, по его словам, Россия будет "очень довольна".

"Образ двух лидеров, пожимающих руки и встречающихся лицом к лицу, действительно станет очень мощной валютой для Путина, — добавил он.

— Последние три года Запад пытался изолировать его, обращаться с ним как с изгоем, но встреча двух лидеров полностью разрушит такой образ".

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Напомним, что издание Foreign Policy, чтобы не провоцировать Россию, предложило вместо натовских миротворцев или военного контингент ЕС — что могло быть расценено как скрытое расширение Альянса — направить в демилитаризованную зону в Украине миротворцев из стран глобального юга.

Также сообщалось о том, что ждет Украину после переговоров Трампа и Путина. Ряд экспертов сомневаются в перспективе справедливого мира для Украины, другая же призывают не торопиться с выводами.