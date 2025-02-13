"Россия выиграла эту войну": в Германии узнали, о чем говорили Трамп и Путин по Украине

По словам эксперта Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масалы, выход Штатов из российско-украинской войны означает победу России. В Украине считают эту точку зрения "большой нелепостью".

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Переговоры между Россией и США ведутся "через головы" украинцев и европейцев, что представляет собой "апокалиптический" сценарий. Такое мнение выразил в общении с немецким таблоидом BILD профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

Телефонный звонок президента США Дональда Трампа в Россию и переговоры с президентом Владимиром Путиным по поводу окончания войны в Украине стало неожиданностью не только для Евросоюза, но и для президента Украины Владимира Зеленского. Последний узнал о беседе уже по факту разговора, указывает он.

Аналитик считает, что европейцам просто не будет места за столом переговоров и придется принимать "готовый результат".

"К сожалению, похоже, это касается и Украины", — добавил Масала.

Масала уверен, что Путин постарается сохранить контроль над всеми оккупированными территориями Украины, избежав дальнейших экономических санкций.

Заявления министра обороны США Пита Хегсета про обязательства Европы обеспечивать безопасность Украины означают уход Штатов из конфликта. При таком сценарии Путин "будет хлопать в ладоши", ведь ему нужен был выход американцев из войны, полагает эксперт.

"Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от совершения еще одной атаки на остальную часть Украины через несколько лет. Таким образом, Путин выиграл эту войну", — заключил Масала.

В Украине отреагировали на данную заметку. По мнению главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, "большей нелепости, чем в этом немецком издании в течение войны трудно было где-то найти".

"Не рекомендую вообще принимать во внимание военные заметки BILD об Украине", — отметил он.

"Путин не должен думать, что он выиграл": Трамп будет помогать Украине

Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 12 февраля после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, что помощь Украине продолжится, иначе "Путин подумает, что он выиграл".

"Мы будем это делать столько, сколько нужно. Мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", — сказал он.

При этом дату встречи Трампа с Путиным еще не определили, но первые переговоры могут пройти в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

"Посмотрим, удастся ли нам что-нибудь сделать. Мы хотим закончить эту войну. Это катастрофа, действительно ужасная", — добавил Трамп.

На вопрос, будет ли Зеленский участвовать во встрече, Трамп ответил: "Сначала у нас будет первая встреча. А потом увидим, что мы можем сделать относительно второй встречи".

Фокус ранее писал, что Трамп приготовил для ЕС план по обеспечению мира в Украине. Блоку придется заплатить за это несколько триллионов долларов.

Кроме этого, Дональд Трамп признавала возможность возврата под контроль Украины части оккупированных территорий. Завершение войны в Украине потребует ряд территориальных уступок.