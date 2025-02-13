"Росія виграла цю війну": у Німеччині дізналися, про що говорили Трамп і Путін щодо України

За словами експерта Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масали, вихід Штатів з російсько-української війни означає перемогу Росії. В Україні вважають цю точку зору "великою безглуздістю".

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Переговори між Росією та США ведуться "через голови" українців і європейців, і це є "апокаліптичним" сценарієм. Таку думку висловив у спілкуванні з німецьким таблоїдом BILD професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала.

Телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа в Росію і переговори з президентом Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні став несподіванкою не тільки для Євросоюзу, а й для президента України Володимира Зеленського. Останній дізнався про бесіду вже за фактом розмови, вказує він.

Аналітик вважає, що європейцям просто не буде місця за столом переговорів і доведеться приймати "готовий результат".

"На жаль, схоже, це стосується і України", — додав Масала.

Масала впевнений, що Путін постарається зберегти контроль над усіма окупованими територіями України, уникнувши подальших економічних санкцій.

Заяви міністра оборони США Піта Хегсета про зобов'язання Європи забезпечувати безпеку України означають вихід Штатів із конфлікту. За такого сценарію Путін "плескатиме в долоні", адже йому потрібен був вихід американців із війни, вважає експерт.

"Це найкраще, що могло з ним трапитися. Європейські сили безпеки не зупинять його від здійснення ще однієї атаки на іншу частину України через кілька років. Таким чином, Путін виграв цю війну", — підсумував Масала.

В Україні відреагували на цю замітку. На думку голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, "більшої безглуздості, ніж у цьому німецькому виданні, протягом війни важко було десь знайти".

"Не рекомендую взагалі брати до уваги військові замітки BILD про Україну", — зазначив він.

"Путін не повинен думати, що він виграв": Трамп допомагатиме Україні

Дональд Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 12 лютого після телефонних розмов із Путіним і Зеленським, що допомога Україні продовжиться, інакше "Путін подумає, що він виграв".

"Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно. Ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", — сказав він.

При цьому дату зустрічі Трампа з Путіним ще не визначили, але перші переговори можуть відбутися в Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

"Подивимося, чи вдасться нам що-небудь зробити. Ми хочемо закінчити цю війну. Це катастрофа, дійсно жахлива", — додав Трамп.

На запитання, чи братиме Зеленський участь у зустрічі, Трамп відповів: "Спочатку в нас буде перша зустріч. А потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі".

Фокус раніше писав, що Трамп приготував для ЄС план із забезпечення миру в Україні. Блоку доведеться заплатити за це кілька трильйонів доларів.

Крім цього, Дональд Трамп визнавала можливість повернення під контроль України частини окупованих територій. Завершення війни в Україні потребуватиме низки територіальних поступок.