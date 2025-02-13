Трильйони доларів на мир: план Трампа щодо України змусить Євросоюз працювати на виснаження, — ЗМІ

Європа має знайти на військову допомогу Україні та вдосконалення власної армії понад 3 трильйони доларів. Настільки великі витрати на оборону змусять владу подумати, чи витрачати гроші на охорону здоров'я, освіту та соціальне забезпечення, повідомило агентство Bloomberg.

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Президент США Дональд Трамп приготував Європейському Союзу завдання, щоб забезпечити мир в Україні. Американський лідер змусить блок працювати на межі фінансових можливостей, пише агентство Bloomberg.

Захист України та модернізація власних збройних сил обійдуться найбільшим державам Європи в додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років. Таке зобов'язання оголить тріщини, які ЄС замовчував роками, вказують аналітики.

Відновлення української армії коштує приблизно 175 мільярдів доларів за 10 років залежно від стану її сил на момент угоди і яку територію їм потрібно буде захищати. Утримання 40-тисячного миротворчого контингенту обійдеться в 30 мільярдів доларів за той самий період часу.

Україні необхідно витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення зруйнованих будівель та об'єктів інфраструктури.

Основна частина витрат піде на зміцнення армій країн Європи і збільшення оборонного бюджету до 3,5% ВВП. Гроші підуть на артилерійські запаси, системи ППО і ракетні системи.

Якщо програми профінансують за рахунок позикових коштів, протягом наступного десятиліття потреби п'яти найбільших європейських країн-членів НАТО зростуть на 2,7 трлн доларів. Настільки великі витрати змусять владу ЄС зробити важкий вибір щодо витрат на охорону здоров'я, освіту та соціальне забезпечення.

Напад Росії на Європу — чому Заходу важливо нести військові витрати?

Однак ціна бездіяльності виявиться дорожчою: європейці не можуть покладатися на Штати, і якщо вони не створять переконливий стримувальний фактор, президент Росії Володимир Путін посилить свої спроби послабити і в кінцевому підсумку розвалити ЄС і навіть альянс НАТО.

Агентство зазначає, що європейських чиновників приголомшив факт телефонної розмови Трампа з Путіним. Це значний дипломатичний крок, про який ключові союзники не отримали жодного повідомлення, заявили два високопоставлені чиновники.

Інший європейський прихильник України назвав це зрадою, заявивши, що США поступаються ключовими вимогами Путіна ще до початку переговорів. За словами одного високопоставленого європейського чиновника, Росія має значну перевагу в живій силі над Європою, а її ВПК виробляє снаряди і військову техніку зі швидкістю, яка перевищує потреби армії на передовій в Україні.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до Європи. Його візит триватиме з 13 по 22 лютого.

Дональд Трамп прямо говорив, що не бачить можливості вступу України до НАТО. На його думку, Києву доведеться поступитися частиною територій, щоб закінчити війну з РФ.