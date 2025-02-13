Триллионы долларов на мир: план Трампа по Украине заставит Евросоюз работать на пределе, — СМИ

Европа должна найти на военную помощь Украине и улучшение собственной армии более 3 триллионов долларов. Столь большие расходы на оборону заставят власти подумать, тратить ли деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение, сообщило агентство Bloomberg.

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Президент США Дональд Трамп приготовил Европейскому Союзу задания, чтобы обеспечить мир в Украине. Американский лидер заставит блок работать на пределе финансовых возможностей, пишет агентство Bloomberg.

Защита Украины и модернизация собственных вооруженных сил обойдутся крупнейшим державам Европы в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Такое обязательство обнажит трещины, которые ЕС замалчивал годами, указывают аналитики.

Восстановление украинской армии стоит примерно 175 миллиардов долларов за 10 лет в зависимости от состояния ее сил на момент соглашения и какую территорию им нужно будет защищать. Содержание 40-тысячного миротворческого контингента обойдется в 30 миллиардов долларов за тот же период времени.

Украине необходимо потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление разрушенных зданий и объектов инфраструктуры.

Основная часть трат уйдет на укрепление армий стран Европы и увеличение оборонного бюджета до 3,5% ВВП. Деньги пойдут на артиллерийские запасы, системы ПВО и ракетные системы.

Если программы профинансируют за счет заемных средств, в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО возрастут на 2,7 трлн долларов. Столь большие расходы заставят власти ЕС сделать трудный выбор по поводу расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

Нападение России на Европу — почему Запады важно нести военные расходы?

Однако цена бездействия окажется дороже: европейцы не могут полагаться на Штаты и если они не создадут убедительный сдерживающий фактор, президент России Владимир Путин усилит свои попытки ослабить и в конечном итоге развалить ЕС и даже альянс НАТО.

Агентство отмечает, что европейских чиновников ошеломил факт телефонного разговора Трампа с Путиным. Это значительный дипломатический шаг, о котором ключевые союзники не получили никакого уведомления, заявили два высокопоставленных чиновника.

Другой европейский сторонник Украины назвал это предательством, заявив, что США уступают ключевым требованиям Путина еще до начала переговоров. По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее ВПК производит снаряды и военную технику со скоростью, которая превышает потребности армии на передовой в Украине.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог скоро прибудет в Европу. Его визит продлится с 13 по 22 февраля.

Дональд Трамп прямо говорил, что не видит возможности вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киеву придется уступить часть территорий, чтобы закончить войну с РФ.