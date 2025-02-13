Чтобы "прекратить войну" и "восстановить стабильность": посланник Трампа Кэллог летит в Европу

Спецпредставитель президента США уже сел на самолет, направляющийся в Европу. С рабочим визитом он посетит Бельгию, Германию и Украину, где будет выяснять с партнерами вопрос завершения российско-украинской войны.

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Генерал, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог направляется в Европу. Он пробудет на материке с 13 по 22 февраля, чтобы провести необходимые встречи с высокопоставленными чиновниками европейских стран, призванные выяснить пути прекращения российско-украинской войны. Об этом стало известно из сообщения генерала на его странице в сети Х 13 февраля.

"Направляемся в Европу, чтобы встретиться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с Америкой для достижения мира", — написал он в заметке.

Целью своего визита спецпредставитель Дональда Трампа назвал "прекращение войны в Украине" и "восстановление стабильности в Европе". Также Келлог добавил в своей заметке, чего ожидает от поездки в Европу.

"С нетерпением жду продуктивных встреч, чтобы быстро двигаться", — написал он.

Информацию о том, что Кит Келлог уже направляется в Европу, подтвердили также в Государственном департаменте США. Там отметили, что спецпредставитель едет с миссией продвижения "обеспечения мира через силу в Украине", а также для "защиты интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Известно, что Келлог, среди прочего, посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, а также станет участником Мюнхенской конференции по безопасности. После этого генерал должен посетить Украину.

"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны", — говорится в сообщении министерства.

Также в ведомстве добавили, что Келлог нацелен на "проведение жесткой дипломатии", чтобы достичь цели, поставленной президентом Трампом.

Напомним, визит Кита Келлога в Европу и Украину в частности анонсировали еще в начале февраля. Однако тогда не сообщалось, когда именно спецпредставитель Дональда Трампа планирует поездку и каким будет план его действий во время пребывания в Европе. Об этом Фокус сообщал 3 февраля.

Также Дональд Трамп провел встречу с журналистами в Овальном кабинете, во время которой рассказал о том, что не видит Украину в НАТО, а еще — заявил, что Украине, вероятно, придется "уступить" часть своих территорий для достижения мира. Об этом подробнее Фокус рассказал 13 февраля.