Будущее Украины, переговоры и НАТО: главное из выступления Трампа в Овальном кабинете

Дональд Трамп после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским озвучил главные вопросы и вызовы, которые сейчас стоят перед лидерами государств. Среди прочего, он прокомментировал идею со вступлением Украины в НАТО, рассказал, где встретится с Путиным, и сообщил о вероятном завершении войны скоро.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в стенах Овального кабинета. Главное, о чем говорил глава Америки, это вопрос завершения российско-украинской войны. Он дал понять то, что война может завершиться уже вскоре, ведь он уже планирует встречу с Путиным. Также политик говорил о членстве Украины в НАТО и участие Зеленского в мирных переговорах. Фокус собрал основные тезисы выступления Трампа вечером 12 февраля.

Встреча с Путиным и участие Зеленского в переговорах: детали

Одной из первых тем, которую раскрыл Трамп во время выступления в Овальном кабинете, была предстоящая встреча с лидером РФ Путиным. Президент США анонсировал ее, сообщив о том, что она может состояться в одной из стран Ближнего Востока.

Вскоре он озвучил идею о том, что его встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии. Когда это произойдет — пока остается тайной. Зато президент США также намекнул на то, что Путин может приехать в Вашингтон.

"Я планирую часто общаться с Путиным по телефону и ожидаю его визит в США, — заявил Трамп.

Вместе с тем, президент США заявил о том, что встреча и его переговоры с Путиным могут обойтись без президента Зеленского.

"Не вижу ничего плохого в том, если я буду вести диалог с РФ без Зеленского", — отметил он.

На вопрос, рассматривает ли он участие Украины как равноправной участницы этого процесса, он отметил, что "это интересный вопрос". Однако четкого ответа так и не прозвучало.

Трамп о вступлении Украины в НАТО

Следующий важный вопрос, о котором говорил Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете, касался вступления Украины в Североатлантический альянс. Дональд Трамп фактически снял этот вопрос с повестки дня и развеял иллюзии относительно вероятности рассмотрения такой идеи.

"Я не думаю, что это практично", — отметил президент США.

Вдобавок он сказал о том, что его такое решение "вполне устраивает".

Завершение войны в Украине

Выступая в Овальном кабинете, Дональд Трамп также раскрыл вопрос завершения российско-украинской войны. Он указал, что прекращение боевых действий может произойти уже очень быстро.

"Прекращение огня в Украине возможно в не слишком далеком будущем", — заявил он.

Он сказал журналистам, что Путин "хочет мира" и "хочет, чтобы это закончилось".

Визит главы министра финансов США в Украину

Затронул Трамп также и вопрос анонсированного ранее визита министра финансов США Скотта Бессента в Украину, который будет договариваться о контроле над месторождениями полезных ископаемых.

Президент США упомянул об этом во время выступления в Овальном кабинете и сказал, что глава Министерства финансов США должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств на поддержку Украины.

"У нас будут все эти деньги, и я говорю, что хочу их вернуть", — заявлял Трамп.

Отметим, что встреча Трампа с журналистами состоялась после проведения разговоров с Зеленским и Путиным. Ранее Фокус писал о ключевых тезисах этих телефонных переговоров, которые состоялись 12 февраля.

Первыми последствиями проведения этих разговоров стал рост акций компании РФ.