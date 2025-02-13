"Меня это устраивает": Трамп одобрил снятие вопроса о членстве Украины в НАТО, — CBS News

Президент США заявил, что вопрос членства Украины в НАТО "не является практическим" и сказал, что его это устраивает и что "вопрос больше не обсуждается".

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс: фактически, он полностью отрицает эту идею, ведь считает, что это невозможно. Вместе с тем, лидер США считает, что такой вопрос "не является практическим", а его самого отклонения идеи о вступлении Украины вполне "устраивает". Об этом стало известно во время его выступления в Овальном кабинете Белого дома вечером 12 февраля, как сообщили в CBS News.

Во время разговора с журналистами Трамп сказал, что он согласовывает снятие с рассмотрения перспективу присоединения Украины к НАТО.

"Я не думаю, что это практично", — отметил он.

Дональд Трамп отметил, что не считает включение Украины в НАТО возможным, однако его этот вопрос не смущает. Он добавил, что его такое развитие событий абсолютно устраивает.

В то же время о том, что Украине придется отказаться от идеи защиты своего суверенитета путем вступления в НАТО, шли разговоры и раньше. Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, во время которого отметил, что альтернативой НАТО могут быть сильные гарантии безопасности: вдвое большая украинская армия, военная техника и вооружение. В то же время президент сообщил о том, что Джо Байден отказывал ему в идее вступления Украины для НАТО для защиты украинских территорий. Об этом подробнее Фокус рассказывал 12 февраля.

Напомним, недавно также стало известно об основных тезисах разговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главным вопросом, который обсуждался во время обоих разговоров, было завершение российско-украинской войны. Политики говорили о том, какие есть планы на прекращение огня, а также озвучили ряд других вопросов. Фокус собрал главное, о чем говорили между собой политики.

Вскоре стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа. Зарубежные СМИ выяснили, что это может произойти в одной из стран Ближнего Востока — Саудовской Аравии. Такую идею озвучил сам Трамп во время выступления в Овальном кабинете. Однако об участии Владимира Зеленского в этих переговорах пока ничего не сообщается.