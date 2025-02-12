Разговор Трампа с Путиным и Зеленским: какие планы завершения войны озвучили в США, РФ и ОП

Перед тем, как состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, страны обменялись заключенными. После разговора первым отреагировал курс акций на бирже РФ. Фокус собрал детали событий 12 февраля, связанных с войной и мирными переговорами.

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12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой разговоров была российско-украинская война и способы ее завершить. Фокус собрал информацию о контактах трех лидеров, что им предшествовало и какие появились последствия.

Разговор Трампа и Путина — детали

Сообщение Трампа появилось в соцсети Truth Social в 18:53 12 февраля. Политик подтвердил, что разговаривал с главой Кремля, и заявил, что тот также переживает из-за гибели людей и хочет прекратить войну. Среди прочего, они вновь вспомнили о событиях Второй мировой войны и о миллионах россиян, которые на ней погибли. Американский президент перечислил, какими будут ближайшие шаги для завершения войны:

состоится немедленный разговор с президентом Зеленским;

США сформирует контактную группу переговорщиков, в состав которой войдут трое топ-чиновников;

контактная группа начнет общение с аналогичной группой в РФ.

Американский политик заверил, что россиянин так же стремится к завершению войны и ссылается при этом на "здравый смысл". Также он отметил, что США и РФ будут иметь большую пользу от совместной работы.

"Президент Путин даже использовал девиз моей кампании: "Здравый смысл!". Мы оба очень в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Война должна закончиться. Больше не должно быть потерянных жизней!" — написал Трамп.

Трамп и Путина — о чем говорили президенты США и РФ 12 февраля Фото: Скриншот

Что сказали в Кремле о разговоре с Трампом

Представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил разговор лидеров двух стран. На портале Кремля появилось официальное заявление о контакте Трампа и Путина — первом с момента инаугурации 47 президента США. Кремль привел собственное видение того, что сказали друг другу политики:

Трамп говорил об остановке боевых действий и чтобы дальше шли мирные переговоры;

Путин заявил, что ему нужно "устранить первопричину конфликта", и согласился, что для "длительного мира нужны мирные переговоры".

Разговор Трампа и Зеленского — подробности

О возможном звонке Трампа Зеленскому первым сообщил журналист The Financila Times в сети X (Twitter). Уже в 20:11 американский президент подтвердил, что звонил президенту Украины и "разговор прошел очень хорошо". После этого он написал, что с украинцем встретятся члены делегации США на Мюнхенской конференции: вице-президент Дж. Д. Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

"Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсуждали различные темы, связанные с войной. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту бессмысленную войну", — подытожил Трамп.

Какова реакция Зеленского

Президент Зеленский сообщил, что во время разговора с Трампом он согласился на встречу с делегацией США. Кроме того, политик подтвердил готовность к мирным переговорам и отметил, что коснулись вопроса дронов и другого оружия для Украины. По его словам, шла речь о важных нюансах — "дипломатических, военных, экономических". Также он поблагодарил президента США за "интерес к нашим общим возможностям". Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что объединение США, Украины и партнеров поможет одолеть РФ.

"Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина к миру!" — сказал президент.

Белый дом об итогах звонка Путину

После обмена звонками состоялся брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Она заявила, что встреча Трампа и Путина не планируется. Так же не планируют встречи с Зеленским, добавила она.

Президент США настроен на конструктивный диалог и продолжатся контакты с лидером Кремля, сказала чиновница. Кроме того, она отказалась комментировать предположения об изменении ядерного статуса Украины и о возможности вступления в НАТО.

Первые последствия разговора Трампа и Путина

Фокус писал о том, как разговор президентов США и РФ повлиял на котировки акций российских компаний на Московской бирже. Стоимость акций стремительно выросла и, например, для "Газпрома" превысила "плюс" 8%. Кроме того, по линиям на графике видно, что курс начал подниматься за шесть часов до ожидаемого звонка.

Трамп и Путина — как изменился курс акций РФ 12 февраля Фото: investing.com

Обмен заключенными между РФ и США — детали

Между тем накануне, 11 февраля, в Москве приземлился самолет спецпредставителя Трампа. Впоследствии Белый дом объяснил, какова цель тайного визита. Как выяснилось, Кремль отдал США американского гражданина Марка Фогеля, осужденного на 14 лет. 12 февраля в росСМИ сообщили, кого РФ получила при обмене — криптовалютного мошенника Александра Винника, который "отмыл" 9 млрд долл.

Отметим, 12 февраля Киев посетил министр финансов США, визит которого анонсировался накануне. Чиновник привез Украине соглашение, согласно которому украинцам окажут помощь в обмен на доступ американцев к залежам полезных ископаемых.

Напоминаем, сенатор от Республиканской партии подал законопроект, по которому Трамп может начать торговаться за Гренландию. Между тем глава Пентагона Пит Гегсет прибыл на заседание в формате "Рамштайн" и высказался относительно шансов Украины на НАТО и победу.