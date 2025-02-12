Визит спецпредставителя Трампа в РФ: какого "ценного" россиянина могла обменять Москва, — росСМИ

В РФ беспокоятся о россиянине, который провел незаконные операции в криптовалюте на 9 млрд долл. и должен сидеть в тюрьме США, написало росСМИ.

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Российская Федерация пока не называет имени человека, ради которого она пошла на сделку с Соединенными Штатами Америки и отдала американца, осужденного на 14 лет. О том, когда сообщат имя и кто это может быть, росСМИ "Вы слушали Маяк" написало в Telegram-канале.

В заметке привели ответ Пескова на вопрос, кого могут вернуть в РФ в обмен на американца Марка Фогеля. Один из журналистов, присутствовавших на брифинге, поинтересовался, идет ли речь об Александре Виннике. Представитель президента РФ не назвал имени человека, о котором Кремль договорился с США. Чиновник пояснил, что когда фигурант приземлится в России, тогда и сообщит его имя.

США и РФ — о возможности обмена Александра Винника Фото: Скриншот

Александр Винник, который интересовал росСМИ, — это гражданин РФ, сотрудник криптовалютной биржи BTC-e. В 2017 году его задержали в Греции, а затем экстрадировали в США. Россиянина обвинили в незаконном отмывании 9 млрд долл. Кроме того, он использовал персональные данные пользователей и устраивал преступные схемы на 121 млн долл. Суд огласил приговор весной 2024 года, сообщили на портале Министерства юстиции США. Приговор должен быть "пожизненным", но его уменьшили — срок Минюст не указал.

Александр Винник - гражданин РФ, осужденный в США

США и РФ — детали обмена 11 февраля

Фокус писал о визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Сначала медиа "Важные истории" сообщило о самолете Gulfstream G650ER, который приземлился в аэропорту "Внуково". Выяснили, что борт принадлежит Виткоффу, но о его полете официально не информировали. Между тем в сети появилось фото посолки США в РФ, которая именно в то время прибыла в МИД России.

Через несколько часов визит спецпредставителя подтвердил советник Трамп по вопросам нацбезопасности Майк Уолц. Политик опубликовал документ на бланке Белого дома. В документе указано, что Москва согласилась вернуть американца Марка Фогеля. Фогеля задержали в российском аэропорту и обнаружили в рюкзаке запрещенное вещество. Согласно приговору суда, он должен был просидеть в российской тюрьме 14 лет. Возвращение Фогеля в США назвали "демонстрацией доброй воли" и заверили, что Трамп вскоре договорится о мире.

Отметим, 12 февраля Песков дал комментарий относительно возможного обмена Курской области, которую контролируют бойцы ВСУ, на часть оккупированных территорий. Представитель Кремля гарантировал, что Москва не будет соглашаться на такие условия.

Напоминаем, 11 февраля издание Bloomberg сообщило о визите министра финансов США в Украину и рассказало, какие именно месторождения полезных ископаемых интересуют американцев. В то же время украинский экономист объяснил, какую выгоду получат украинцы, если отдадут месторождения редкоземельных руд.