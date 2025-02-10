"Будут вилять хвостом у ног хозяина": Трамп репостнул слова Путина о новых пошлинах США

Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети одобрительный комментарий российского диктатора о введении пошлин на импорт товаров в США. Путин заявляет, что Трамп "наведет порядок" в Европе.

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Президент РФ Владимир Путин одобрительно отозвался о введении новых пошлин США на импорт товаров из Канады, Мексики, Китая и угрозы установить пошлины для ЕС. Он заявил, что президент США "наведет порядок" в Европе и европейские лидеры "будут стоять у его ног". Трамп сделал репост заявления Путина в своей социальной сети Truth Social.

Трамп перепостил в своей соцсети заявление Путина о нем Фото: Скриншот

Трамп репостнул новость американского телеканала CNBC. Канал опубликовал сказанные Путиным в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия-1" слова о введении Соединенными Штатами пошлин на импортную продукцию из Канады, Мексики и Китая, вызывающие обеспокоенность в Европе.

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью достаточно быстро наведет там порядок. И все, увидите — быстро, вскоре — все станут у ног хозяина и немного хвостом повиляют. Все станет на свои места", — сказал Путин.

Администрация Трампа анонсировала введение пошлин 10 февраля. В новости отмечается, что американские пошлины спровоцируют обвал мировых рынков и беспокойство среди европейских союзников, так как президент США сказал, что "довольно скоро" может ввести пошлины также для Европейского Союза.

Напомним, 10 февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "достигают прогресса" в переговорах с РФ и Украиной о прекращении войны.

9 февраля в эксклюзивном интервью New York Post Трамп рассказал, что уже имел телефонные разговоры с Путиным, во время которых они говорили о завершении войны в Украине.

Также 9 февраля СМИ распространили якобы расшифровку разговора Трампа с Путиным, в которой он "панибратски" называл российского лидера Владимиром. Впоследствии сообщение оказалось фейком, созданным искусственным интеллектом.