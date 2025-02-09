Новость о том, что Трамп подтвердил разговор с Путиным, оказалась фейком от ИИ, — СМИ

Ранее ряд онлайн-медиа опубликовал расшифровку беседы президента США с президентом РФ, где он панибратски называл его Владимиром. Но это оказалось фейком.

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Президент США Дональд Трамп упомянул о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в интервью New York Post, которое дал на борту президентского самолета. Позже в некоторых онлайн СМИ появилась более подробная новость об этой беседе со ссылкой на самого Трампа, который якобы подтвердил беседу на брифинге в Белом доме. Однако это оказалось фейком. Фокус разобрался в ситуации.

Новость появилась без ссылки на первоисточник, однако утверждалось, что Дональд Трамп говорил это на брифинге в Белом доме. Однако последний брифинг состоялся, когда Трамп давал совместную пресс-конференцию с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, а сейчас президент США даже не находится в Вашингтоне, он улетел в Новый Орлеан на "Супербоул 2025" – финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. В финальном поединке сойдутся "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс".

В первой новости сообщалось, что Трамп якобы говорил по телефону с Путиным и сообщил ему, что войну надо остановить.

Новость о брифинге Трампа, которая оказалась фейком Фото: Скриншот

"Либо ты заключаешь честную сделку, либо мы сделаем так, что некоторые российские территории окажутся в украинской конституции. И поверь мне, людям это понравится", — якобы заявил он на брифинге в Белом доме.

Позже сообщалось, что слова Трампа были якобы сгенерированы ИИ.

Сообщение о том, что новость оказалась фейком ИИ Фото: Скриншот

Однако в интервью на борту президентского самолета Дональд Трамп подтвердил журналистам, что беседовал с Владимиром Путиным.

"Я лучше промолчу", — сказал Трамп, когда его спросили, сколько раз они общались.

Трамп заявил, что полномасштабная война бы "никогда не произошла", если бы он был президентом в 2022 году.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", — сказал он.

Напомним, Фокус подробно писал о чем беседовали Трамп и Путин. Стоит отметить, что в Кремле не подтвердили, но и не опровергли, что разговор был.