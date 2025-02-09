Трамп пообщался с Путиным по телефону: говорили о завершении войны, — New York Post

Президент США уже разговаривал с Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о завершении боевых действий в Украине. Он считает, что российского президента "действительно беспокоят" смерти людей на фронте.

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Новоизбранный глава США Дональд Трамп объявил о том, что уже имел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, во время которых обсуждал с ним вопрос завершения военного конфликта в Украине. Он сообщил журналистам, что глава РФ "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Также Трамп прокомментировал работу своего предшественника Джо Байдена и раскритиковал его за то, что тот допустил войну в Украине. Об этом стало известно из эксклюзивного интервью Трампа для New York Post.

Из интервью президента США с журналистами стало известно, что таких разговоров он провел несколько. Правда, сколько именно Трамп говорил с Путиным по телефону, он не озвучил, а на вопрос корреспондентов сказал, что лучше этого говорить не будет.

Однако некоторыми подробностями своих телефонных переговоров с главой РФ президент США, все же, поделился. В частности он сообщил о том, как Путин якобы относится к известиям о многочисленных смертях из-за военных действий в Украине.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать", — отметил Дональд Трамп.

Не обошел в разговоре с журналистами президент США упоминаний о действиях своего предшественника Джо Байдена. Он раскритиковал его и заявил, что полномасштабной войны России с Украиной не случилось бы, если бы он был тогда президентом. У Трампа, по его словам, "всегда были хорошими" отношения с Путиным, из-за чего тот бы не решился на большую войну.

Также Трамп сообщил журналистам, что уже имеет четкий план по завершению войны в Украине, и надеется на то, что "это произойдет быстро".

"Я хочу покончить с этим проклятым делом", — сказал президент США.

Зато действия Кремля относительно завершения войны в Украине указывают на то, что РФ готова продолжать воевать, как считают эксперты американского Института изучения войны. Об этом Фокус рассказывал подробнее 9 февраля.

Отметим, что встреча Трампа и Владимира Зеленского должна состояться на следующей неделе. Одной из главных тем разговора должны стать полезные ископаемые Украины вместо потраченных на нее миллиардов долларов. Об этом Фокус узнавал 7 февраля.