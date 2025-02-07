Обсудят ископаемые и конец войны: Трамп встретится с Зеленским на следующей неделе (обновлено)

По словам президента США, Вашингтону нужны полезные ископаемые Украины взамен потраченных на нее миллиардов долларов. Это будет одна из главных тем встречи двух президентов.

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Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в Белом доме во время встречи с премьер-министром Японии Исибой Сигеру, трансляцию события вел канал Fox News.

Переговоры могут пройти в Вашингтоне. Главные темы для встречи — украинские полезные ископаемые и завершение большой войны с Россией. По словам президента, Вашингтону нужно что-то взамен тех денег, которые были потрачены на помощь Украине.

"У них есть активы под землей — редкоземельные элементы, другие вещи, но в первую очередь редкоземельные. Мы хотим безопасности для этих ресурсов", — заметил глава Штатов.

Также Трамп допустил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я бы хотел, чтобы эта война закончилась по одной главной причине — они убивают так много людей", — заявил Трамп.

Президент США сообщил о потерях российской стороны. По его словам, цифра составляет от 800 до 900 тысяч убитых и раненых оккупантов. Потери ВСУ убитыми и ранеными, как говорит Трамп, составили около 700 000 человек.

"Цифры, которые они дают [власти Украины], немного занижены. Я считаю их неточными. Я хочу, чтобы это прекратилось чисто из человеческих причин. То, что происходит — просто ужасно. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом", — заключил он.

Позднее Зеленский сообщил об "очень насыщенных дипломатией" следующих неделях. Украина всегда ценит сотрудничество с Трампом, добавил он.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным… Планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Крепкий и продолжительный мир должен стать ближе", — заявил украинский президент.

Напомним, Дональд Трамп называл агентство USAID "мошенническим" и сейчас требует закрыть его. По словам Трампа, радикальные левые сходят с ума из-за USAID.

Президент США также готов удвоить антироссийские санкции для завершения войны в Украине. Убийство в "промышленных масштабах" в крупнейшей стране Европы надо прекратить, убежден он.