Обговорять копалини і кінець війни: Трамп зустрінеться із Зеленським наступного тижня (оновлено)

За словами президента США, Вашингтону потрібні корисні копалини України взамін витрачених на неї мільярдів доларів. Це буде одна з головних тем зустрічі двох президентів.

Related video

Президент США Дональд Трамп планує наступного тижня зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Трамп заявив у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Ісібою Сігеру, трансляцію події вів канал Fox News.

Переговори можуть відбутися у Вашингтоні. Головні теми для зустрічі — українські корисні копалини та завершення великої війни з Росією. За словами президента, Вашингтону потрібно щось взамін тих грошей, які були витрачені на допомогу Україні.

"У них є активи під землею — рідкоземельні елементи, інші речі, але насамперед рідкоземельні. Ми хочемо безпеки для цих ресурсів", — зауважив глава Штатів.

Також Трамп допустив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я б хотів, щоб ця війна закінчилася з однієї головної причини — вони вбивають так багато людей", — заявив Трамп.

Президент США повідомив про втрати російської сторони. За його словами, цифра становить від 800 до 900 тисяч убитих і поранених окупантів. Втрати ЗСУ вбитими і пораненими, як каже Трамп, склали близько 700 000 осіб.

"Цифри, які вони дають [влада України], трохи занижені. Я вважаю їх неточними. Я хочу, щоб це припинилося суто з людських причин. Те, що відбувається — просто жахливо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", — підсумував він.

Пізніше Зеленський повідомив про "дуже насичені дипломатією" наступні тижні. Україна завжди цінує співпрацю з Трампом, додав він.

"Ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним... Плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські та американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", — заявив український президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп називав агентство USAID "шахрайським" і зараз вимагає закрити його. За словами Трампа, радикальні ліві божеволіють через USAID.

Президент США також готовий подвоїти антиросійські санкції для завершення війни в Україні. Вбивство в "промислових масштабах" у найбільшій країні Європи треба припинити, переконаний він.