В команде американского президента нынешние санкции против РФ оценили в 3 балла из возможных 10.

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Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы она закончила войну против Украины. Об этом заявил генерал в отставке Кейт Келлог, его специальный представитель в конфликте. Об этом это пишет The New York Post.

Он считает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки, чтобы прекратить убийство "промышленных масштабов" в крупнейшей стране Европы.

Келлог говорит, что применение санкций против России по 10-балльной шкале оценивается на 3. Сами санкции США — например, те, что нацелены на прибыльный энергетический сектор России — номинально вдвое выше, но все еще есть возможность их усилить.

По словам генерала в отставке Кита Келлога, Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы прекратить войну в Украине.

"И если есть кто-то, кто понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете это увидеть из того, что он недавно сделал [в решении других иностранных проблем]", — сказал он.

Хотя Келлог сказал, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию в преддверии переговоров, он раскритиковал стратегию бывшего президента Байдена, который обещал оказывать Украине помощь "сколько это будет нужно, сколько потребуется", не усиливая давление на другие элементы национальной власти.

Несмотря на то, что на этой неделе президент объявил о возможном соглашении с Украиной по доступу к ее редкоземельным элементам, критическим для национальной безопасности США, Келлог сказал, что президент сначала "хочет остановить убийство — просто прекратить это — а затем продолжать" будущие переговоры.

"Я думаю, что у нас есть определенные возможности, и, к счастью, я работаю для генеральных соглашений. Он написал "Искусство заключать сделки". Я бы ничего не ставил вне его", — сказал генерал.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине не является официальной информацией, а самого документа на самом деле еще не существует.

6 февраля СМИ писали, что РФ требует от США конкретизировать свою позицию относительно того, как завершить войну в Украине.