Россия потребовала от США сформулировать позицию, как завершить войну в Украине, — Reuters

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва услышала много слов и заявлений от Вашингтона по поводу Украины, но на данный момент нет ясности в том, что именно США имели в виду.

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Россия заявляет, что США необходимо сформулировать свою позицию по прекращению войны в Украине. МИД России заявил в четверг, 6 февраля, что США необходимо сформулировать свою политику относительно прекращения войны, и что Москва затем сможет основывать свою позицию на конкретных действиях США. Об этом пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не разговаривали по телефону с момента инаугурации, согласно публичным заявлениям официальных лиц обеих сторон.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отдельно заявила, что Москва услышала много слов и заявлений от Вашингтона по поводу Украины, но на данный момент нет ясности в том, что именно США имели в виду, когда пытались заключить соглашение о прекращении войны.

По ее словам, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации Вашингтона.

"На данный момент есть много слов и много заявлений. (Но) нет ясности относительно шагов, предпринимаемых (США), поэтому было бы преждевременно говорить о перспективах переговоров или о чем-либо вообще в этом контексте", — добавила Захарова.

Напомним, что в Белом доме произошел раскол из-за мирных переговоров и способов давления на Путина.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский смягчил свою позицию относительно переговоров с Россией и заявил о возможности диалога с Владимиром Путиным — при условии, что это станет путем к завершению войны.