Росія зажадала від США сформулювати позицію, як завершити війну в Україні, — Reuters

За словами представника МЗС РФ Марії Захарової, Москва почула багато слів і заяв від Вашингтона щодо України, але наразі немає ясності в тому, що саме США мали на увазі.

Related video

Росія заявляє, що США необхідно сформулювати свою позицію щодо припинення війни в Україні. МЗС Росії заявило в четвер, 6 лютого, що США необхідно сформулювати свою політику щодо припинення війни, і що Москва потім зможе засновувати свою позицію на конкретних діях США. Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін не розмовляли телефоном із моменту інавгурації, згідно з публічними заявами офіційних осіб обох сторін.

Представник МЗС РФ Марія Захарова окремо заявила, що Москва почула багато слів і заяв від Вашингтона щодо України, але наразі немає ясності в тому, що саме США мали на увазі, коли намагалися укласти угоду про припинення війни.

За її словами, все залежатиме від конкретних дій і від планів нової адміністрації Вашингтона.

"На цей час є багато слів і багато заяв. (Але) немає ясності щодо кроків, яких вживають (США), тому було б передчасно говорити про перспективи переговорів або про що-небудь взагалі в цьому контексті", — додала Захарова.

Нагадаємо, що в Білому домі стався розкол через мирні переговори та способи тиску на Путіна.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пом'якшив свою позицію щодо переговорів із Росією і заявив про можливість діалогу з Володимиром Путіним — за умови, що це стане шляхом до завершення війни.