Переговоры с Путиным: что будет подписывать Зеленский и зачем нужен Трамп

После длительного периода жесткой позиции относительно переговоров с Россией президент Владимир Зеленский заявил о возможности диалога с Владимиром Путиным — но только при условии, что это станет единственным путем к завершению войны. Фокус выяснил, возможна ли встреча двух президентов и какие риски она несет для Украины.

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Во вторник, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, во время которого заявил о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для завершения войны. Он подчеркнул, что такой шаг возможен лишь при условии, что это единственный способ принести мир украинским гражданам.

Стоит отметить, что позиция Зеленского относительно переговоров с Путиным претерпела определенные изменения. В течение своего президентского срока, включая начало полномасштабной войны, Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным и призывал его к диалогу. Однако осенью 2022 года Путин пересек последнюю "красную линию", после которой переговоры стали невозможными, — подписал договоры о включении в состав России оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается открытой к переговорам с Россией, но только на справедливых условиях и уже с другим президентом — с Путиным договориться невозможно. Это решение было закреплено соответствующим указом.

Переговоры с Путиным: указы меняются быстро

"Учитывая ситуацию на поле боя, задержку помощи, а также истощение и психологическую усталость от войны, если власть принимает подобное решение о переговорах, она может отозвать или отменить соответствующий указ. Тем более, если это решение связано с коммуникацией с Вашингтоном и является ее следствием, то это будет свидетельством настроенности украинского руководства на мирное урегулирование", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

То есть принятый указ в 2022 году о невозможности переговоров Украины с Путиным можно отменить, однако какой именно формат этих договоренностей будет?

Переговоры могут завершаться меморандумами, коммюнике, договорами или совместными заявлениями. Какой именно документ будет принят по их итогам, пока трудно сказать. Такой документ подписывают главы государств или уполномоченные ими лица. В некоторых случаях такой документ требует ратификации Верховной Радой Украины, в других — в зависимости от его статуса — этого не требуется.

"Однако я считаю, что во время переговоров Россия может требовать, чтобы Украина ратифицировала определенные договоренности через парламент. К этому нужно быть готовым", — продолжает Постернак.

Любая война или военный конфликт всегда завершается переговорами. История не знает случаев, когда конфликты завершались без переговоров в том или ином формате. Это может быть подписание акта капитуляции или другой формат договоренностей, но переговоры всегда имели место.

"Конечно, они могут проходить в разных форматах. Например, когда был подписан мирный договор между Северной и Южной Кореей, стороны не подписывали его непосредственно, а это произошло при посредничестве ООН. То есть формат переговоров может быть разным, но это уже второстепенный вопрос. По моему мнению, российско-украинская война также, в конце концов, завершится большими глобальными переговорами", — говорит Фокусу политолог Виктор Таран.

Глобальные переговоры Украины и России: как это будет происходить

По мнению Тарана, за столом переговоров не должны сидеть только Россия и Украина. Как показывает опыт, "соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны".

"Поэтому за столом должно быть больше участников, которые будут подписывать договор. Это однозначно США, Великобритания, представители Европейского Союза, а, вероятно, и Китай. Китай, кстати, недавно объявил о проведении конференции, на которой хочет обсуждать формулу завершения войны, мирные переговоры. И это для нас выгодно, потому что Россия в значительной степени зависима от Китая — как технологически, так и стратегически. Поэтому Китай может быть важным гарантом дальнейших переговоров", — считает политолог.

Именно такой формат, по словам эксперта, очень важен, ведь Украину интересует не временное перемирие на пару месяцев, а действительно долгосрочное решение. И это возможно только тогда, когда будет много участников, которые будут готовы об этом говорить.

"Подобные форматы уже существовали в истории. Первая мировая война заканчивалась на таком формате, когда многие страны принимали участие в мирных соглашениях. Также это можно сравнить с Венским конгрессом после Наполеоновских войн или с мирными соглашениями после Второй мировой войны. Это абсолютно нормальный подход.

Чем больше платформа, тем лучше. Это как физика: чем больше площадь, тем надежнее опора. Поэтому, чем больше участников в этом процессе, тем больше вероятность надежности этой конструкции. Мы, как никто, заинтересованы, чтобы это была история на долгий срок, потому что Украине нужен мир", — продолжает Таран.

Олег Постернак предполагает еще один сценарий: происходит встреча на уровне Путина и Трампа, или мирная конференция с участием Путина, Трампа и Зеленского. Далее договариваются о прекращении огня. Это прекращение обеспечивается решением главнокомандующих. Например, Сырский, Герасимов фиксируют прекращение огня.

После этого, если Россия потребует от США способствовать проведению выборов в Украине, Россия гарантирует прекращение ракетных атак, остановку боевых действий. В Украине приостанавливается военное положение, и страна переходит к избирательному процессу. Украинцы выбирают новый парламент и президента. И только после этого подписывается мирный договор или другой документ, подтверждающий отсутствие состояния войны между государствами.

Кому нужны переговоры Зеленского и Путина

Владимир Зеленский не просто так в интервью Пирсу Моргану подчеркнул, что готов к переговорам с Путиным "если это будет необходимо для завершения войны", то есть это возможно если других вариантов не останется, считает политолог Владимир Фесенко.

"Судя по заявлениям, которые есть как со стороны Зеленского, так и со стороны Путина, ни Путин, ни Зеленский не хотят встречаться и вести переговоры между собой. Вопрос: кому тогда нужны эти переговоры? Трампу. Я думаю, что все эти заявления, хотя и не прямо, но опосредованно являются ответом Трампу. Мое ощущение — Трампу нужна красивая картинка. Красивая картинка, где он стоит во главе стола, рядом с Путиным и Зеленским, и он им дает наставление: "Все, прекратите войну". Но так оно не сработает. Мое личное мнение — не вижу никакого смысла в такой встрече", — говорит Фокусу Фесенко.

По мнению политолога, учитывая что и Зеленский и Путин считают друг друга врагами, о чем говорил и сам украинский лидер, это помешает "нормально договориться".

"С функциональной точки зрения, с точки зрения дипломатической логики, смысл встречи на высшем уровне есть только в том случае, если обе стороны сначала, под модерацией США, согласуют конкретное мирное соглашение. Договорятся об условиях завершения войны, например, о прекращении огня, обмене пленными и других вопросах. С другими вопросами договориться будет или очень сложно, или невозможно. Например, вопрос статуса оккупированных территорий. Но предположим, что в идеальном сценарии они договорились. Тогда можно было бы подписать соглашение под председательством Трампа, и после этого он может претендовать на Нобелевскую премию мира. Вот для чего это нужно Трампу, а не Путину и Зеленскому", — продолжает Фесенко.

Но, даже в идеальном сценарии двум президентам есть смысл подписывать только официальный мирный договор. По словам политолога, подписание соглашения о прекращении огня не требует подписей президентов. Исторический и международный опыт показывает, что такое соглашение могут подписать военные, как это было после Корейской войны или после Первой и Второй мировых войн. Это обычно подписывают военные. А потом уже президенты подписывают другие соглашения, как, например, Версальский мирный договор.

Почему подписание договоров не выгодно ни Зеленскому, ни Путину

Если мирное соглашение будет компромиссным, как неоднократно говорил Трамп, с уступками с обеих сторон, его будут критиковать в обеих странах, особенно в Украине.

"У нас точно будут критиковать любое соглашение с Россией, даже если там будет минимум уступок, все равно будет критика, как это было с Минскими соглашениями. Да и в России тоже будут критики. Там будет куча людей, которые начнут визжать: "Почему Украина осталась, а Зеленский подписал что-то, если его Путин не признает" и подобный бред. Поэтому лучше, чтобы подписали другие люди. Как, например, было с Минскими соглашениями, когда их подписывал не действующий президент, а бывший. Это делалось специально, чтобы не брать на себя политическую ответственность за соглашение, которое вызвало неоднозначное восприятие в Украине. Сейчас ситуация похожа. Поэтому, на самом деле, Путину и Зеленскому не выгодно встречаться и что-то подписывать", — говорит Фесенко.

Зато, по мнению политолога, Украине лучше подписать только соглашения о прекращении огня, чтобы не брать на себя дополнительных политических обязательств. Но опять же, это могут сделать военные. Если речь пойдет о мирном соглашении, то только после прекращения огня.

"Встреча между Путиным и Зеленским возможна только под эгидой Трампа. И даже такая встреча не гарантирует успеха. Только если договорятся о компромиссном варианте, тогда будет смысл в такой встрече. Но просто встреча, чтобы посмотреть друг на друга и сказать несколько слов для прессы, не удовлетворит даже Трампа. Он — шоумен на посту президента. Трамп хочет шоу, где он будет главным, а Зеленский и Путин будут актеры, которые играют роль вокруг него. Он — главный миротворец. Вот в чем смысл этой встречи, и другого смысла я не вижу", — резюмирует Фесенко.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану сказал, что Украина не может вернуть утраченные территории в нынешних условиях. Фокус спросил у военных, когда по их мнению настанут определенные условия для возвращения границ 1991 года.

Также Фокус разбирал, чем обернется сделка обмена редкоземельных украинских металлов на помощь со стороны США.